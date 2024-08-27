РСТ предлагает отменить нижнюю ставку туристического налога

В Российском союзе туриндустрии предлагает отменить нижнюю планку ставки туристического налога в 100 рублей, поскольку она ставит в неравные условия гостиницы различных категорий звездности, сообщает «Интерфакс». Президент РСТ Илья Уманский отметил, чтобы уложиться в рамки турналога, который должен в 2025 году составить не более 1%, но не менее 100 рублей за номер, стоимость ночи должна быть не меньше 10 тысяч рублей.

А это уровень гостиниц премиального класса – 5* и 5* де люкс. При этом значительная часть гостиниц без звезд или 1–3* предлагают размещение по более низким ценам. Соответственно их налог с оборота еще больше превысит 1%. Туристический налог в России появится с будущего года. Он заменит курортный сбор. В следующем году налог составит 1% от стоимости услуг размещения, а к 2029 году ставка должна достичь 5%.