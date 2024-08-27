В Арктике начали строить первые модульные гостиницы

До конца года в России появятся более 12 тысяч новых мест в глэмпингах и модульных гостиницах: тысяча мест в первой половине года уже сдана. Государственную поддержку получили десятки регионов страны, 13 из них - впервые, в том числе на Северо-Западе. "Гостиничные" средства бюджета осваивают в 2024 году Архангельская и Мурманская области, НАО, Карелия.

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В целом на субсидирование модульных средств размещения России из федерального бюджета выделено 18 миллиардов рублей. Строительство "легких" отелей правительство РФ поддерживает потому, что они быстро вводятся в эксплуатацию и не требуют огромного пакета документов: это некапитальные строения, а значит, их не нужно ставить на кадастровый учет.

Сложить "отельный конструктор" строителям удается в сжатые сроки: обычно на это уходит от одной недели до полугода. Модульные жилые блоки доставляются на выделенное муниципалитетом место и соединяются в единый туркомплекс, в дальнейшем их можно точно также разобрать и перебросить на другую территорию. Большой плюс и в том, что современные системы отопления позволяют использовать такие отели круглогодично - даже в Арктике.

Так, первый в истории глэмпинг открылся недавно в НАО - он принимает туристов в поселке Искателей рядом с Нарьян-Маром: местные предприниматели обустроили его на берегу озера при поддержке государства. В этом году в округе планируется поставить еще один "быстрый" отель.

Федеральную помощь получили и предприниматели Архангельской области - глэмпинговая гостиница возводится сейчас в столице Поморья на острове Кего. Здесь, в дельте Северной Двины, создается новая туристическая территория: в перспективе ее планируется дополнить видовыми и спортивными площадками, а также костровой зоной.

По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создана также "Лапландская деревня" в Мурманской области, а в Карелии открыты глэмпинги в Лоухском, Кемском районах и в Костомукше. Федеральная господдержка продолжилась также в этом году - средства предусмотрены для модульных гостиниц в Прионежском и Сортавальском районах Карелии.

- Модульные гостиницы сегодня очень популярны, в том числе и в регионах Арктики. На их создание в 2023 и 2024 годах было направлено порядка 700 миллионов рублей. В лидерах - Архангельская область, Красноярский край и Якутия, - отметил в Архангельске на форуме "Артика - регионы" директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев.

Правда, у быстровозводимых отелей АЗРФ есть специфика: в первую очередь, она связана со сложностью транспортировки модулей в глубинку - это значительно увеличивает итоговую стоимость быстровозводимых отелей. Поэтому регионы Арктики получили право строить модульные конструкции для кемпингов на своих территориях: для этого недавно внесены изменения в государственную программу "Развитие туризма". Теперь инвесторы Арктики и Дальнего Востока могут получать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства.

- Но с обязательным контролем качества и безопасности размещения туристов, прохождения сертификации - как добровольной, так и дополнительной, в том числе на пожаростойкость и сейсмостойкость, - пояснил Алимбек Хидзев.

Главная задача - понять, как транспортировать гостиницы на удаленные территории.

В правительстве также учли, что поток путешественников в Арктическую зону вряд ли сравнится с туристическим бумом южных регионов - это важно при распределении средств. Чтобы Арктика не осталась на последнем месте в строчках финансирования туриндустрии, власти провели бюджетные корректировки и увеличили регионам АЗРФ минимальный объем средств единой субсидии (до 30 миллионов рублей). Причем в субъектах Федерации самостоятельно смогут решать, как потратить эти деньги на развитие туриндустрии.

В Минэкономразвития сообщили, что конкурс на единую туристическую субсидию для регионов РФ состоится до конца года. Выделять ее планируют на трехлетний период: с 2025 по 2027 год включительно. Общий объем средств может составить 28,5 миллиарда рублей. Алимбек Хидзев отметил также, что в сфере туризма сегодня предприниматели активно используют программу льготного кредитования - в нее вошли шесть регионов АЗРФ.

Бюджетные инвестиции в региональный туризм призваны оживить малый и средний бизнес - индустрия путешествий увеличивает вливания в бюджеты регионов. Так, в Архангельской области туризм занимает сейчас около трех процентов валового регионального продукта (для сравнения - десять лет назад этот показатель был ниже в два раза). Как рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Светлана Елизарова, туризм дает импульс всем сопутствующим отраслям - общепиту, торговле, транспорту. Неслучайно в мастер-планах арктических городов именно туризм занимает сегодня одно из ведущих мест. В Архангельской агломерации за ближайшие десять лет поток путешественников планируется "подрастить" более чем в три раза: если сегодня в агломерацию приезжают 200 тысяч гостей, то к 2035 году цифра может вырасти до 660 тысяч.

На форуме также сообщили, что новые отели и маршруты войдут в межрегиональную туристическую схему Русского Севера и Арктики, которая создается в этом году при поддержке государства. Финальный документ планируется представить в конце года. Частью схемы станут Мурманская и Архангельская области, Коми, НАО, Карелия. По словам одного из авторов проекта, эксперта в сфере туристического мастер-планирования Ксении Титовой, чем севернее территории Арктики, тем активнее необходимо развивать на них дополнительные виды туризма - оздоровительный, круизный, яхтенный, рыболовно-охотничий.