Власти Ингушетии займутся развитием автотуризма

Власти Ингушетии в рамках развития автомобильного туризма будут особое внимание уделять обустройству придорожных зон. Кроме того, в горном и предгорном районах создаются кемпинговые зоны, прокладываются современные дороги к башенным комплексам.

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«Нами начата работа по развитию и популяризации автотуризма в соответствии с Концепцией развития автомобильного туризма в России на период до 2035 года. Сюда входит привлечение частных инвестиций, то есть это кемпинговые зоны, построенные на территории Джейрахского и Сунженского районов благотворительным фондом „Сафмар“ Микаила Гуцериева, что также является драйвером развития автотуризма. Также мы планируем с 2025 года при исполнении нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ отдавать предпочтение именно созданию придорожных зон», — рассказал ТАСС и.о. председателя комитета по туризму Ингушетии Магомед Цуроев.

По его словам, также к этой работе планируется привлечь инвестиции и предпринимателей, которые при увеличивающемся потоке туристов в республику будут создавать дополнительные места придорожного сервиса и открывать свой бизнес непосредственно под автотуризм.

«Кроме того, у нас в горном районе проложено дорожное полотно высокого уровня. В планах будет проделана работа Минавтодором региона по прокладке дорожного полотна и асфальтобетонного покрытия к некоторым башенным комплексам, к примеру, к замковому комплексу Вовнушки, ну и ряду других. Для удобства наших гостей на 50 башенных комплексах установлены QR-коды, отсканировав которые, автотуристы смогут узнать всю информацию о том или ином объекте», — добавил Цуроев.

В Ингушетии в последние годы отмечается ежегодный рост турпотока. В 2023 году республику посетили более 115 тысяч человек — на 10% больше, чем годом ранее. В этом году также ожидается рост. При этом только с января по июнь в регионе побывали более 61 тысячи туристов — на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большой популярностью у гостей республики пользуется горный Джейрахский район. На его территории сосредоточено множество памятников истории и культуры, таких как христианские храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим и Эгикал.