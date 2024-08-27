Купальный сезон в Забайкалье подходит к концу

В Забайкальском крае завершается купальный сезон. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) призывают граждан быть осторожными и не рисковать, купаясь в необорудованных местах, особенно при низкой температуре воды, сообщается на сайте краевого ГУ МЧС России.

За последнюю неделю температура воды в озерах и реках Забайкалья заметно снизилась, что является сигналом к завершению купального сезона. Все муниципальные пляжи и общественные спасательные посты, кроме пляжа на озере Кенон в Чите, уже закрыты. В скором времени и этот пляж перестанет функционировать.

Гражданам рекомендуется быть особенно осторожными и уделять особое внимание безопасности детей, поскольку купание в необорудованных местах может быть опасным.

Напомним, в России с начала лета утонули более тысячи человек. Кроме того, было найдено тело утонувшего мальчика в реке Онон.