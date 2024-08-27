Более 24 тысяч туристов посетили Большое Болдино в начале лета

Более 24 тысяч туристов посетили Большеболдинский округ за первые два месяца лета 2024 года. Об этом пишет ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на министерство туризма и промыслов Нижегородской области.

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Согласно данным ведомства, турпоток в Большое Болдино увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с начала 2024 года муниципалитет посетиди около 40 тысяч человек.

Напомним, что в 2024 году в России отмечается 225-летие со дня рождения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Нижегородской области главной площадкой празднования юбилея выступает Большое Болдино, где находится родовая усадьба писателя.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине посетили 16 тысяч человек.