Глава Тувы рассказал о возрождении здравницы «Чедер»

Здравница «Чедер» в Кызылском районе достроена и проходит процесс получения медицинской лицензии. Ей предстоят проверки федерального и регионального уровней.

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«Мы говорим о создании современного оздоровительного комплекса. Это начало новой истории, основанной на опыте и традициях прошлых лет», – отмечает глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Чедер» будет работать круглогодично и принимать более восьми тысяч человек в год. С возрождением здравницы помогла Индивидуальная программа развития Республики Тыва. В апреле объект посещал министр экономического развития России Максим Решетников.

По решению президента, напомнил Ховалыг, программа продлена до 2030 года, а значит, дает региону больше перспектив.

Санаторий получил свое имя от озера с лечебными свойствами, и его, кстати, признали памятником природы. Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, лечили здесь сероводородной грязью.

Санаторий специализировался на лечении заболеваний кожи, суставов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и гинекологических заболеваний.