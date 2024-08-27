Топ-5 направлений для бюджетного зимнего отдыха в России

Аналитики сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» раскрыли туристам топ-5 направлений для бюджетного отдыха зимой в России. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

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Дешевле всего в зимний период путешественники смогут улететь в Минводы. Средняя цена авиабилета в одну сторону — 16,2 тысячи рублей.

«Однако Минеральные воды чаще всего лишь отправная точка для путешествия по близлежащим санаториям и курортам: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Состояние души и тела тут поправят горы, мягкий климат и термальные источники под открытым небом», — рассказала директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

На втором месте расположился Сочи (16,7 тысячи рублей), на третьем — Калининград (17,4 тысячи рублей).

«В отличие от Сочи, сюда стоит приезжать за новогодней сказкой: пить глинтвейн, ходить на ярмарки и любоваться зимними огнями», — добавила специалист.

Четвертая строчка отошла Санкт-Петербургу (17,9 тысячи рублей), пятая — Новокузнецку (20,6 тысячи рублей). По словам экспертов, последний для тех, кто ценит снежную зиму. Статистика поездок подтверждает, что город начинает обретать популярность среди путешественников нашей страны.

«В Новокузнецк стоит отправиться за сибирской культурой, — пояснила Долгих. — Выбрать жилье можно из многочисленных баз отдыха и там насладиться зимними развлечениями — посетить рыбалку, традиционную русскую баню, окунуться в прорубь и покататься на санях».

Ранее «Купибилет» назвал самые бюджетные направления для путешествий по России в первый месяц осени. Наиболее недорогие авиабилеты россияне смогут приобрести в Казань: средняя стоимость полета туда-обратно в сентябре составит 13,4 тысячи рублей. На втором месте расположился Мурманск (13,6 тысячи рублей), на третьем Москва (14,4 тысячи рублей), на четвертом — Екатеринбург (14,6 тысячи рублей).