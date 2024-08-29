Названы похожие на Мальдивы и Исландию природные места в России

Аналитики «Авито Путешествий» составили список природных мест в России, которые похожи на зарубежные. RT ознакомился с предоставленным рейтингом.

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«Мягкий белый кварцевый песок, широкие пляжи и море бирюзового оттенка — отличительные особенности не только Мальдив. Тем же самым может похвастаться село Оленёвка в Крыму», — отметили аналитики.

Как добавили в компании, в среднем на полуострове этим летом россияне бронируют жильё на пять ночей, а средняя стоимость краткосрочной аренды — 3,9 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, в России есть чайные плантации, как на Шри-Ланке, рассказали в сервисе.

«Один из символов Сочи — самые северные чайные плантации в мире. Они расположены в районе Мацесты. Выращивать культуру в Сочи начали ещё до революции: благодаря уникальному климату и почвам Черноморского побережья, местный чай отличается мягким вкусом и ароматом. В августе 2024 года снять посуточную квартиру в Краснодарском крае стоило 4,7 тыс. рублей за ночь, а россияне предпочитали останавливаться здесь в среднем на четыре дня», — объяснили специалисты.

Помимо этого, одно из самых крупных гейзерных полей в мире можно найти в России — за инопланетными видами следует отправляться в Кроноцкий государственный биосферный заповедник на Камчатке.

«Посмотреть на большие гейзеры получится только во время экскурсии на вертолёте, на авто доступ есть только к мини-долине гейзеров. В августе 2024 года россияне бронировали посуточные квартиры в Камчатском крае в среднем на четыре ночи, стоимость посуточной аренды — 4,7 тыс. рублей за сутки», — подчеркнули аналитики.

Также они рассказали, что плато Бермамыт — одно из самых живописных мест на Северном Кавказе.

«Оно расположено в Карачаево-Черкесии, недалеко от Кисловодска. И как в случае с Гранд-каньоном в США, здесь открываются просто завораживающие виды: каменные столбы, глубокие расщелины, отвесные уступы и величественный седой Эльбрус. В Карачаево-Черкесии россияне снимали жильё этим летом обычно на две ночи, стоимость аренды квартиры в конце сезона здесь составляет 3,3 тыс. рублей в сутки», — отмечается в исследовании.

Одна из визитных карточек Южной Америки — высохшее солёное озеро Салар-де-Уюни в Боливии, но в Астраханской области есть своё пересыхающее солёное озеро с похожими пейзажами — Баскунчак близ Актубинска, добавили эксперты.

«Летом здесь тоже жарко, пустынно и завораживающе, а аренда посуточной квартиры самая дешёвая среди всех регионов подборки — ночь в среднем стоит 2,6 тыс. рублей. Россияне бронируют жильё на две ночи», — поделились собеседники RT.

Ранее аналитики провели исследование и составили топ бюджетных зарубежных направлений для путешествий в сентябре.