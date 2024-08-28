Туристы оценили возможный запрет на дошираки в поездах

Большинство российских туристов не поддерживают петицию о запрете употребления дошираков в поездах дальнего следования. Это следует из опроса, проведенного телеграм-каналом «Крыша ТурДома».

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Тема возникла неслучайно. На прошлой неделе начала распространяться информация, что группа инициативных граждан подготовила манифест к РЖД о вводе запрета на приготовление и употребление дошираков в поездах. Сам документ, впрочем, пока нигде официально не представлен, однако по сети разлетелись тезисы из него.

Так, в петиции указывается на то, что у многих пассажиров может быть аллергия на специи, использующиеся при приготовлении лапши. Кроме того, дошираки имеют неприятный запах и даже, по мнению авторов документа, «пахнут бедностью». Наконец, такой тип продуктов может провоцировать конфликты среди попутчиков. В качестве примера приводится случай, который произошел в Японии в 1982 году. Один из пассажиров поезда убил соседа по вагону, заварившего лапшу быстрого приготовления. В суде мужчина заявил, что «вонючая еда» оскорбила его достоинство.

Тем не менее 62% подписчиков «Крыши ТурДома» не оценили манифест. По их мнению, доширак – это самый удобный и доступный вариант питания в поезде, а доводы о его запахе ничтожны в сравнении с ароматом самих вагонов РЖД. «Это поезда воняют бедностью, а не дошики», – подчеркнул один из читателей.

При этом у большинства подписчиков петиция вызвала лишь улыбки. Многие не прошли мимо возможности пошутить на тему запрета лапши:

«А вот это правильно! Дышать противно! Я беру с собой вареную курицу, яйца кур, шпроты и овощи, огурцы, помидоры, лук, чеснок... Это пахнет богатостью!»

Пятая часть респондентов отнеслись к документу с равнодушием, так как путешествуют в основном на самолетах, а услугами РЖД пользуются лишь в крайнем случае.

Наконец, 12% опрошенных все-таки поддержали запрет. Читатели отметили, что запах у лапши действительно неприятный и такие продукты следует есть в вагоне-ресторане, а не в купе.