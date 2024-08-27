В Екатеринбурге построят отель и храм

В Екатеринбурге планируют снести частный сектор для строительства отеля и храма. Речь идёт про территорию в границах Кольцовского тракта – ЕКАД – Черняховского. Проект планировки мэрия выставила на общественные обсуждения.

Согласно документации проекта, в границах находятся несколько индивидуальных жилых домов (улица Змеиная гора д. 17, 17а, 17б, 18а, 19, 20, 23). Проектом запланировано расселение и снос индивидуальной жилой застройки. На их месте планируется размещение железной дороги. Кроме того, на территории планирует построить гостиницу и бизнес-центр вблизи пересечения Кольцовского тракта и ЕКАДа, а храм – вдоль ЕКАДа. Также проектом предусмотрено строительство дороги, с велодорожками и тротуарами.

Проект планируют реализовать в 1 этап до 2025 года. Оставить свои замечания и предложения по проекту можно до 6 сентября на сайте мэрии. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге построят дублер Кольцовского тракта.

Протяженность двухполосной дороги на участке от Славянской до Химмашевской составит 830 метров.