Российская туристка рассказала о незабываемом путешествии на Кавминводы

Как за четыре дня посетить три курорта, обойти вокруг горы Железной и увидеть Эльбрус с плато Бермамыт — личный опыт нашей подписчицы Полины Козловой из Краснодара

Домик в лесу

— Еще весной я решила съездить в отпуск на Кавказские Минеральные Воды. Больше всего меня интересовал Железноводск, потому что я много раз слышала от знакомых, что этот маленький зеленый город в последние годы сильно преобразился.

Другие города КМВ — Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки — я видела и раньше, правда, мельком. Я очень хотела остановиться там, где зелено и тихо. Выбрала домик формата A-frame. Такие построили недавно прямо у озера Тридцатка в курортной зоне Железноводска. Домик уютный, стоит посреди высоких деревьев, в лесочке, есть терраса, где приятно завтракать и слушать пение птиц. Все как на картинках в сети, как мечталось.

В Железноводске меня поразила каскадная лестница — такая монументальная, огромная, красивая. Что-то есть в ней величественное. Еще пешком я обошла гору Железную. Это один из маршрутов для трекинга на курорте. Там есть специальные карты, удобно по ним ориентироваться. На пути встречаются разные усадьбы, красивые здания XIX века, ну и на протяжении всей прогулки ты окружен лесом. Сказочная картинка. На озере Тридцатка всем рекомендую взять напрокат катамаран. Машук и Бештау

Машук и Бештау

— Второй день я посвятила Пятигорску. Поднялась по канатной дороге на вершину Машука. Оттуда открывается красивый вид на город и на гору Бештау. Можно сделать классные снимки, рекомендую.

В Пятигорске много кофеен и уютных ресторанчиков. Еще очень запомнилась Лермонтовская галерея в парке Цветник. Здание построено в том же стиле, что Пушкинская галерея в Железноводске. Они обе прекрасны и хорошо сохранились, ярко-голубые, построенные из железа из стекла. Чебурашки и Кисловодск сверху

Чебурашки и Кисловодск сверху

— На третий день я отправилась в Кисловодск. Здесь у меня есть любимая улица, мощеная, с магазинчиками в европейском стиле. На ней снимали эпизоды из «Чебурашки». Улица тянется от ж/д вокзала к питьевой галерее. Кстати, на местном «Арбате» появились прикольные скульптуры Чебурашки, разные, очень забавные.

Про Кисловодский нацпарк, наверное, не стоит много говорить. Это просто вау, причем в любое время года. Красота, тишина, зелень, терренкуры, кафе и ресторанчики, вернисаж художников. Я во второй раз поднялась наверх, на смотровую площадку, преодолев 400 ступеней. Всем советую. Там есть прекрасный чайный домик с панорамными окнами. Обязательно нужно брать чайник чая с горными травами.

Встреча с Эльбрусом

— В этом путешествии я немного захватила Карачаево-Черкесию. С гидом отправилась на плато Бермамыт. Это что-то из другого мира. Плато — смотровая площадка для созерцания Эльбруса. У меня даже слов нет, как описать картинку, которая оттуда открывается. На Бермамыте альпийские луга, отвесные скалы, яркое солнце, вид на Кавказский хребет. В общем, место райское. Там мы устроили пикник, сделали сочные фотографии.

Это была прекрасная точка в мини-отпуске. Я обязательно приеду на КМВ еще. Вернулась в Краснодар, показала фотографии коллегам, теперь многие планируют поездку в Ставропольский край.