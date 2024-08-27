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Погода на море 27 августа: на пляжах Калининградской области наблюдается ветер

Во вторник, 27 августа, на побережье региона дует остаточный ветер, вызывающий небольшое волнение на море. В связи с этим на большинстве пляжей подняты жёлтые флаги.

На большинстве пляжей Калининградской области подняли желтые флаги
© РИА Новости
«Всё может смениться в любую минуту, по прогнозам, будет штиль», — уточнили спасатели.

Температура воды сохраняется в диапазоне от +18 °C до +20 °C. Воздух прогреется до +22 °C.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено, но следует быть осторожным;
  • Зеленоградск: без флага, купание разрешено, условия благоприятные;
  • Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён;
  • Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено находиться в воде, но стоит быть внимательным;
  • Янтарный: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью.

Информация актуальна на момент публикации.

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