На большинстве пляжей Калининградской области подняли желтые флаги

Во вторник, 27 августа, на побережье региона дует остаточный ветер, вызывающий небольшое волнение на море. В связи с этим на большинстве пляжей подняты жёлтые флаги.

«Всё может смениться в любую минуту, по прогнозам, будет штиль», — уточнили спасатели.

Температура воды сохраняется в диапазоне от +18 °C до +20 °C. Воздух прогреется до +22 °C.

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено, но следует быть осторожным;

Зеленоградск: без флага, купание разрешено, условия благоприятные;

Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён;

Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено находиться в воде, но стоит быть внимательным;

Янтарный: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью.

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