Какие туристические направления популярны у туристов в бархатный сезон

Больше всего в бархатный сезон россияне намерены путешествовать по своей стране. Всего на внутрироссийские направления приходится 82% приобретенных авиабилетов. На заграничные направления - 18% и 3,5% билетов соответственно. Об этом сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.

В список востребованных авианаправлений на бархатный сезон вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в Сочи – 18,7%, в столицу – 11,2%, в Санкт-Петербург – 7%, в Калининград – 5%, в Минеральные Воды – 4,3%. Жители России также планируют в сентябре-октябре отправиться в Екатеринбург, Махачкалу, Красноярск, Владивосток.

Если рассматривать определенные маршруты, то на первом месте находится Москва — Сочи, на втором - Москва — Калининград, на третьем Санкт-Петербург — Сочи. Затем следуют Москва — Минеральные Воды, Сочи — Екатеринбург, Тюмень — Сочи.

Среди зарубежных стран популярны: Узбекистан – оформлено 17,88% авиабилетов, Азербайджан – 14,42%, Турция – 12,87%, Казахстан – 8,33%, Киргизия – 7,31%. Также востребованы авиабилеты в Армению, Грузию, Беларусь, ОАЭ. Аналитики Туту уточнили, что туристы стали чаще пользоваться услугой бронирования, так как она позволяет зафиксировать стоимость авиабилета. Кроме того, они также приобретают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку неожиданно придется отложить.