В Сочи река Хоста может выйти из берегов: отпуск туристов испорчен

В Хостинском районе Сочи выпало не менее 125 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Хоста достиг опасных отметок.

«Уровень воды в реке Хоста достиг опасных отметок, подтопило цоколь больницы», – сообщает мэр Сочи Андрей Прошунин.

В общей сложности выпало не менее 125 миллиметров осадков. Штормовое предупреждение на курорте подлили до понедельника следующей недели.

Накануне «ФедералПресс» писал, что в Сочи затопило концерт Стаса Михайлова.