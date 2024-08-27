Круизы и новые отели: как преобразился древний Углич

Туристический маршрут по городам «Золотого кольца» России – неизменно на первых местах самых популярных поездок не только россиян, но и иностранцев. Значительная часть маршрута проходит по территории Ярославской области. За последние годы в развитие инфраструктуры региона вложены десятки миллиардов рублей, вырос и поток туристов. Корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин отправился в древний Углич, чтобы узнать, как преобразился этот город на Волге.

В древнем Угличе – первая остановка круизных теплоходов по пути из Москвы в сторону Ярославля и Костромы. Это город «Золотого кольца». В советские времена на причале в сезон швартовались 30 круизных теплоходов. Сегодня в среднем десять, и это хороший показатель: город, во многом живет за счет туризма.

«В советскую эпоху у нас по Волге путешествовали представители всех национальностей Советского Союза. А с 1985 года – большое количество иностранцев. До ковида примерно половина была отечественных туристов, половина иностранцев, из которых половина была китайцев», – рассказал директор Историко-художественного музея «Угличский Кремль» (с 1978 по 2001 гг.) Виктор Ерохин.

В развитие инфраструктуры Углича вложили почти миллиард рублей. Кто бывал здесь еще лет 10 назад, город не узнают – отреставрированные достопримечательности и храмы, новые отели и кафе. Да и туристов стало приезжать значительно больше.

«Первые теплоходы приходят в конце апреля, и заканчивается в октябре. Экскурсантов, конечно, много. И они едут не только из России, но и из наших дружественных республик, из стран СНГ», – отметил главный редактор журнала «Углече поле», автор проекта «Ярославия. Путешествие вглубь веков» Алексей Суслов.

Главный редактор журнала «Углече поле» Алексей Суслов – патриот родного края. Недавно исполнил свою мечту: «Ярославия» – развивающая игра про историю Ярославской области.

Осмотрев достопримечательности Углича, можно собраться в номере отеля со своей семьей, поиграть в эту игру и узнать много новых и полезных фактов об истории древней ярославской земли, посоревноваться в эрудиции и увезти на память не магнитик, а знания. А еще игра поможет выбрать следующую точку путешествия по региону.

Как и Углич, многие города Ярославской области преобразились . В древнерусском регионе заботятся о сохранении истории, архитектуры и активно развивают туристическую сферу.

«Нам нужно две вещи сделать. Первое – это максимально все благоустраивать. И вы видите, мы этим занимаемся. У нас очень много парков, всюду пешеходные центры, мы будем делать фасады, архитектурную подсветку, чтобы было ярко, красиво. А вторая задача – это просто рассказывать жителям всей нашей страны о том, что сюда можно приехать, получить удовольствие. Здесь каждый может найти то, что ему по душе», – рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По сравнению с прошлым сезоном, турпоток в регион, по предварительным подсчетам, вырос на 25%. Нередко не хватает мест в отелях. Но и это вопрос решают – строят активно гостиницы.