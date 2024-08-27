На Чукотке появятся новые благоустроенные территории для отдыха

Региональные проекты стали победителями II Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе. Речь идёт о площадках в Анадыре, Певеке и Билибино.

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В рамках федеральных и региональных программ и проектов жители Чукотки выбрали три проекта по благоустройству общественных территорий в Анадыре, Певеке и Билибино.

На II Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды эти проекты стали победителями. На их реализацию было выделено 350 миллионов рублей из федерального бюджета.

Благоустройством займутся уже в следующем году.

В Анадыре, как рассказал глава Чукотки Владислав Кузнецов в своём Telegram-канале, средства потратят на преображение зоны отдыха на Верблюжьей сопке.

«Тут сделают хорошее освещение, детскую площадку, организуют смотровую площадку, установят деревянные беседки и все, что нужно для комфортного отдыха», - пишет Кузнецов.

В Певеке обустроят прогулочную зону у дома 23 по улице Советской. Появятся новые пешеходные тротуары, установят уличное освещение, укрепят береговую полосу.

А в Билибино займутся благоустройство территории рядом со спортивным комплексом «Луч». Установят лавочки, беседки, сделают дорожки для пешеходов.

В Анадыре до ноября реконструируют площадь у Дома народного творчества. В Певеке благоустраивают набережную, работы завершат до 30 сентября.