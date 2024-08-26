Татарстан стал популярным направлением для путешествий с питомцами

В 2024 году спрос на размещение с животными в Татарстане вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру" и "Яндекс Путешествия", которое приурочено к Международному дню благодарности собаке 26 августа.

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В целом по итогам исследования выяснилось, что 85,7% владельцев собак предпочитают брать их с собой в поездки. Основным транспортом для таких путешествий является автомобиль, который выбирают более 75% респондентов.

Путешественники с собаками в Татарстане обычно проводят в регионе две ночи и планируют свое пребывание за 19 дней до визита. Средняя стоимость ночлега составляет 7,5 тыс. рублей, но в столице республики цены немного выше — 7,6 тыс. рублей.

Напомним, соблюдение санитарно-гигиенических мер обязательно для всех. Запрещено перевозить животных, которые могут представлять угрозу здоровью пассажиров и водителя.