Библио-Глобус опроверг информацию АТОР о стоимости тура в Сочи

В туроператорской компании Библио-Глобус категорически не согласны с выводами Ассоциации туроператоров России о том, что доля авиаперевозки в стоимости пакетного тура может достигать 90%.

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«Проведенный специалистами туроператора анализ показывает, что максимальная доля авиаперевозки достигает 50% и то – при размещении туристов в объектах эконом 1–2*», – указано в пресс-релизе, поступившем в редакцию «ТурДома».

Компания делится результатами анализа выборки, куда вошли собственные туры туроператора. Это предложения семидневного отдыха в Сочи, включающие авиаперелет и проживание для двух человек, трансфер и страховку в период с 15 по 22 сентября.

Если исключить самые дорогие и самые дешевые варианты, то авиабилет составляет 37% стоимости тура. Эта цифра снижается до 25% при проживании в отеле 4* и до 18% – в отеле 5*. И только при размещении в недорогих гостиницах 1–2* показатель увеличивается до 40% и более.

Ранее в АТОР провели анализ данных с сайтов нескольких туроператоров – участников ассоциации (упомянуты «Интурист», «Алеан», «Дельфин», Pegas Touristik, Fun&Sun, Coral Travel. – Ред.), а также информации от платформы Tourvisor. На основании этого объединение сделало вывод: в середине сентября доля стоимости авиабилетов в недельном турпакете составляет в среднем 50–60%, а в случае с отелями 2–3* доходит до 88%.

Возможно, расхождения с данными Библио-Глобуса возникли, так как этот туроператор вышел из АТОР в 2023 году и его предложения не включили в выборку. В своем пресс-релизе компания дает понять, что считает такой подход некорректным, так как ключевые позиции на рынке пакетных туров по России занимает именно Библио-Глобус. Он формирует их с 2014 года, а в 2023 году отправил на российские курорты более 1 млн человек. На выставке «Россия» в июне Библио-Глобус официально признан лучшим туроператором в Краснодарском крае по числу привезенных туристов в рамках пакетных туров на «Аэрофлоте».

Также туроператор в своем пресс-релизе объясняет, чем его ценообразование отличается от предложений других компаний: