Нижегородка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Калининграде

Калининград, бывший Кёнигсберг, — единственный анклав России, который хранит в себе историю другой страны, что придает этому городу особую атмосферу и уникальный культурный колорит. Именно этот факт в основе своей вдохновил и побудил корреспондента ИА «В городе N» отправиться в путешествие именно туда.

Далее публикуем рассказ от первого лица.

Первое впечатление

Знакомство с Калининградом началось с небольшого района, в котором мы остановились. Он, пропитанный духом старой немецкой жилой архитектуры, выглядел, как уютный квартал с небольшими домиками, окруженными аккуратными садами и крошечными газонами. Местные жители рассказали, что исторически эти дома были лишены современных коммуникаций, и в них жили по две семьи. Каждой половине дома присваивался свой адрес и владелец. Интересно, что в советские времена постройки стали заселять еще плотнее — до четырех семей могли проживать под одной крышей, что не укладывается в голове.

Основные достопримечательности

После изучения окрестностей нашего временного жилища мы, естественно, направились в центр города, чтобы познакомиться с его главными достопримечательностями.

Первой остановкой стал знаменитый остров Иммануила Канта, который также известен как Кнайпхоф. Исторически это место было одним из трех городов, составлявших некогда величественный Кёнигсберг. Однако во время Второй мировой войны бомбардировки практически полностью уничтожили город, кроме кафедрального собора и могилы великого философа Канта.

Сегодня на острове Канта находится Парк Скульптур, который представляет собой удивительный музей под открытым небом. Прогуливаясь по тенистым аллеям, можно встретить скульптуры различных деятелей культуры, каждое имя которых оставило след в истории. Эти скульптуры придают парку особую атмосферу, перенося посетителей в разные эпохи и культуры.

Не стоит забывать и о мостах, которые соединяют остров с остальной частью города. Один из них — Медовый мост, который получил свое название из-за медовой торговли, процветавшей здесь в прошлом.

Таким образом, знакомство с Калининградом превратилось в увлекательное путешествие сквозь время, позволяющее окунуться в богатую и колоритную историю этого необычного города.

После прогулки по острову мы направились вдоль набережной реки Преголя в сторону Рыбной деревни, попутно рассматривая сохранившиеся исторические здания, перемежающиеся с современной застройкой. Сама по себе деревня представляет современную застройку, которая имитирует довоенную немецкую. Очень красиво и завораживающе.

Во время прогулки постоянно встречаются зазывалы, предлагающие экскурсии на речном трамвайчике. И мы тоже не смогли пройти мимо такого развлечения. Попалась экскурсия, в основе которой лежали самые основные и фундаментальные исторические факты о Калининграде с привязкой к мостам, расположенным через реку Преголя.

После речной прогулки удалось посетить Музей Мирового океана и Музей Янтаря. Не буду подробно рассказывать об экспозициях, чтобы не заспойлерить самые интересные факты, но хотелось бы отметить, что в этих музеях есть экспонаты, которые навряд ли вы где-то еще увидите и даже услышите.

Местная гастрономия

В центре Калининграда много заведений общепита, на любой вкус и кошелек. Жители сообщали нам, что в плане гастрономии Калининград не уступает Санкт-Петербургу, поэтому можно смело идти в любое заведение — не ошибетесь. И как ни странно, мы действительно ни разу не ошиблись — во всех местах, где бывали, оказалось вкусно! И большой разницы в ценнике с Нижним Новгородом мы не заметили.

Нетуристический Калининград

Было интересно познакомиться с историей Кёнигсберга не только через осмотр классических достопримечательностей, но и увидеть ту сторону, которая не является туристической. Нам посоветовали прогуляться в районе улиц Пугачева и Красная — там расположился квартал с мощеными улицами и старыми немецкими домами, которые сохранились с довоенных времен.

Район оказался очень тихим и уютным, он даже напомнил выборгские переулки своим уединением. Большинство домов на этих улицах сохранили свой первозданный вид, а некоторые были отремонтированы на современный лад, но без потери исторического смысла. Весь этот квартал и дома в нем имеют архитектурно-историческое значение и находятся под защитой.

Янтарный

На следующий день отправились изучать Калининградскую область. И выбор пал на поселок Янтарный. Добирались до него на машине примерно 40 минут. Стоит отметить, что сама дорога на подъезде к поселку очень живописна, напоминает кадры из фильмов, где машина едет меж виноградных полей, огражденных могучими деревьями, которые склонили свои кроны.

Можно доехать и на «Ласточке» или рейсовом автобусе, они ходят довольно часто.

Сам по себе поселок сконцентрирован на достопримечательностях и немецкой застройке. Поэтому если просто пойти гулять, куда глаза глядят, вы не прогадаете и время зря не потратите. На территории поселка Янтарный еще есть парк имени Морица Беккера, который мы, к сожалению, застали уже в сумерках и не смогли насладиться им в полной мере. В поселке также располагается невероятный пляж для времяпрепровождения с ненавязчивым променадом вдоль берега, где можно зайти перекусить.

Балтийское море

Знакомство с Балтийским морем началось с замечательного купания — несмотря на то, что волны иногда грозились нарушить наш покой. Море, хоть и слегка волновалось, оказалось весьма гостеприимным. Вода была настолько комфортной, что даже после долгого плавания не чувствовалось холода.

Берег оказался удивительно пологим: можно было шлепать по воде на невероятное расстояние, прежде чем становилось глубоко. Приятным сюрпризом стало ощущение воды — не такой соленой, как в Черном море, что только добавляло удовольствия. Песчаный берег Балтики, особенно в поселке Янтарный, напомнил сказочный курорт с многочисленными лежаками, навесами, зонтами, скамейками, раздевалками и душевыми.

Зеленоградск

На следующий день решили отправиться в очаровательный городок Зеленоградск, сделав по пути остановку на Куршской косе и в знаменитом Танцующем лесу. Куршская коса — это уникальное природное чудо, она настолько впечатляет, что прогулки там могут затянуться на часы. Территория оборудована деревянными тропинками для туристов, что позволяет наслаждаться природой с комфортом.

Мы, к сожалению, не захватили бинокль, чтобы увидеть противоположный берег (как рекомендуют многие путеводители). Но тем не менее, даже без этого обзор с местных смотровых площадок был захватывающим.

Танцующий лес, о котором ходят легенды, на первый взгляд не совсем оправдал ожидания. Оказалось, что «танцуют» там лишь несколько деревьев, причудливо изогнувшись под непонятным воздействием природы. Они огорожены, чтобы посетители не могли приближаться и причинять вред. Хоть наблюдать за этим феноменом приходилось и с расстояния, завораживающий вид оставил неизгладимое впечатление.

После насыщенного дня мы вернулись к Балтийскому морю, чтобы вновь искупнуться с чувством полного удовлетворения и жаждой новых приключений. Каждое мгновение нашего путешествия было наполнено открытиями.

Зеленоградск, по словам местных жителей, еще недавно был совсем нетуристическим городом, и делать там было особо нечего. Однако за последние 7–8 лет город значительно преобразился. Пришел новый мэр, который приступил к благоустройству территории. Теперь Зеленоградск, как и поселок Янтарный, можно причислить к местам, где просто приятно прогуливаться по улочкам. Причем заслуживают внимания не только центральные улицы, но и прилегающие, которые тоже радуют своей красотой.

Зеленоградск известен и как город кошек. В самом деле, там есть небольшой участок, где расположены домики, кормушки и поилки для хвостатых друзей. Территория дополняется интересной атрибутикой: граффити с котами, элементы котов на заборах и оградках и многое другое. Самих хвостатых там не так много, как ожидалось.

Светлогорск

Следующим утром мы решили отправиться в Светлогорск — еще один интересный город в Калининградской области. В этот раз воспользовались поездом «Ласточка», стоимость билета — примерно 200 рублей. Поездка заняла около 35 минут. Светлогорск производит впечатление курортного южного города с большим количеством павильонов, где можно приобрести сувениры, уличную еду, а также посетить кафе и рестораны. В этом городе есть множество мест, которые стоит увидеть: парковые зоны, озеро, центральные улицы, старые дома, современные гостиницы, культурные центры и так далее.

После знакомства с центральной частью города, мы решили спуститься к береговой линии, но за счет того, что спуск к морю очень крутой, решили прокатиться на фуникулере, ведущем к пляжу, стоимость которого 50 рублей. Однако пляж в этот раз не обрадовал, а все потому, что береговая линия расположена в бухте, и вода постоянно мутная. Да и сам по себе берег очень узкий, где-то пять метров.

Омрачила еще и стройка; вдоль береговой линии возводят променад с элитными гостиницами — обещает быть красивым, но не в данный момент.

Обратно мы решили подняться на застекленном лифте, который демонстрировал панорамный вид на море. В Светлогорске также есть большой концертный зал Театр эстрады Янтарь Холл, где проходит Юрмала.

Как вывод

Зеленоградск и Светлогорск — два города, которые претерпели значительные изменения за последние годы, превращаясь из тихих и неприметных мест в привлекательные туристические направления. Зеленоградск впечатляет своей благоустроенной территорией. Светлогорск же производит впечатление курортного города с обилием павильонов, кафе и ресторанов, где можно приятно провести время. В целом, оба города находятся в стадии активного развития и уже сейчас предлагают множество интересных мест для посещения и комфортного отдыха.

Поездка в Калининград оставила глубокие впечатления и позволила погрузиться в богатую историю этого уникального региона. Он сочетает в себе многовековую историю, захватывающий культурный ландшафт и современное развитие.

Однако знакомство с историей Кенигсберга не всегда радостное. Войны, разрушения и смена власти оставили свой отпечаток на этом городе. Тем не менее, преодоление трудностей и стремление к возрождению придают Калининграду особый характер и уникальную атмосферу.

Да, поездка в Калининград — незабываемое путешествие в прошлое и настоящее, которое открывает перед туристами многогранность истории, культуры и современной жизни. Узнать этот город поближе, почувствовать его дух и увидеть его преобразования — действительно впечатляющий и обогащающий опыт.