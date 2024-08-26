Возрос туристический поток в регионы России

Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел стенд Минстроя РФ, а также экспозиции Калужской, Ростовской, Челябинской областей на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Калуге.

О реализации проектов по развитию исторических поселений и малых городов Мишустину рассказали главы регионов.

Врио главы Тульской области Дмитрий Миляев сообщил Мишустину о росте туристического потока в регион, рассказав о планах области принять около двух миллионов туристов в 2024 году. Премьер-министр обратил внимание на положительное влияние проектов по развитию малых городов и исторических поселений на приток туристов в регион.

"Кажется, что не самые большие средства, но умение с учетом мнения жителей, с учетом обратной связи, в том числе и региональных властей, построить аккуратный проект, сделать местоположение, которое любят люди, комфортным, красивым, удобным, это все совершенно по-другому преображает территорию нашей страны", - сказал глава кабмина.

О положительном влиянии развития инфраструктуры в малых городах на туризм рассказал и врио главы Калининградской области Алексей Беспрозванных. А глава Челябинской области Алексей Текслер показал Мишустину макет уже частично реализованного в Магнитогорске проекта курорта "Притяжение".

Мишустин напомнил, что по поручению президента будет подготовлено 200 мастер-планов для 2 тыс. населенных пунктов страны, пожелав представленным регионам удачи в реализации этих проектов. Кроме того, российскому премьеру доложили о реализации в Калуге образовательной программы "Профессионалитет". Мишустин напомнил о важной роли преподавателей, которые могут заинтересовать студентов получать ту или иную профессию. Так, глава кабмина вспомнил о своей недавней поездке в колледж в городе Реутов, где большое число студентов пошли обучаться на сварочное дело как раз из-за роли учителя и его умения заинтересовать обучающихся.