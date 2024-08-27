Гастрофестиваль «Верхневолжье» в Твери принял 6000 гостей

Гастрономический фестиваль «Верхневолжье», состоявшийся в Твери, принял 6000 гостей.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Свою продукцию представили восемь ресторанов, 15 фермерских и ремесленных хозяйств.

На территории работали несколько зон отдыха, в том числе ресторанная и спортивная. Кроме того, были организованы игры и мастер-классы.

Ранее 360.ru сообщал, что на фестивале «Подмосковье — область впечатлений», который состоялся на ВДНХ 24 августа, гостям рассказали о культурно-туристическом потенциале региона. Мероприятие посетили более 1,5 тыс. гостей.