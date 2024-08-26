Как провести незабываемые выходные в Ставрополье

«С жиру не бесимся, труд аграриев уважаем, продукты не переводим» — так анонсировали организаторы предстоящее событие и поясняли: по условиям битвы в ход идут только непригодные для пищи томаты.

Агротуристический парк «Пономарево» не первый раз устраивает сельские фестивали для туристов. Именно здесь была построена соломенная «Зенит-арена» с торчащей из трибуны ногой Акинфеева, здесь прошел агробатл, на котором выбирали самые сладкие арбузы и дыни, сюда приезжают туристы, чтобы побродить вдоль грядок, погладить кроликов и полюбоваться на улиточную ферму.

Но владелец бахчи Роман Пономарев продолжает креативить и заманивать туристов новыми интересными затеями. На помидорную битву его вдохновил праздник Томатино, который проводится в августе в испанской Валенсии. Но гостей агропарка ждала не только томатная перестрелка, но и другие игры, конкурсы, подарки и пенная дискотека.