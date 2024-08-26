На курорте «Ведучи» в Чечне открыта канатная дорога

В Чечне завершили регламентное обслуживание канатной дороги на курорте «Ведучи». Теперь подъемник снова открыт для туристов.

© «Это Кавказ»

«Проверку прошла не только наша канатная дорога на „Ведучи“, но и вся техническая команда, которая ее обслуживает. Это была первая настолько серьезная ревизия канатки за шесть лет работы курорта, которая предписана регламентом. Все работы выполнены на „отлично“, четко, слаженно и по графику», — отметил заместитель генерального директора «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев.

Открытая кресельная канатка на курорте «Ведучи» работает ежедневно с 9:00 до 17:30. С нижней станции подъемника можно отправиться в поход по экотропам, выйти к смотровым площадкам курорта и фотозонам.

Билет на канатную дорогу до конца летнего сезона будет стоить 600 рублей для взрослых гостей курорта и 400 для детей.

VL-8 — первая действующая канатная дорога «Ведучи», она расположена на южном склоне курорта. На северном склоне сейчас идет строительство новой зоны катания: возводятся четыре пассажирских подвесных канатных дороги, гараж для гондол, 14 километров трасс, система искусственного снегообразования.