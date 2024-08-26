В Чувашии число отдохнувших в лагерях детей превысило 70 тыс.

Количество детей в Чувашии, отдохнувших летом в загородных и пришкольных лагерях, увеличилось на 56% и превысило 70 тыс. человек. В конце сентября впервые в республике заработает лагерь с круглогодичным пребыванием детей, сообщил на заседании в правительстве глава Минобразования региона Дмитрий Захаров.

"В летний период провели 73 смены с общим охватом более 70 тыс. детей, что на 56% больше, чем в прошлом году. <…> В пришкольных лагерях отдохнули более 50 тыс. учеников, что на 93% больше прошлогоднего уровня", - отметил Захаров.

По его словам, в регионе функционировали 313 организаций отдыха детей и оздоровления, в том числе 288 школьных и 15 стационарных загородных лагерей. В этом году остался закрытым детский лагерь "Соснячок" в Шумерле из-за невыполненных предписаний МЧС Чувашии. Помимо детей из республики, в Чувашии отдохнули свыше 280 ребят из Бердянского района Запорожской области. По данным властей, также отдыхом и оздоровлением в 12 лагерях республики были охвачены 600 детей участников спецоперации.

Министр добавил, что в этом году впервые прошел фестиваль пришкольных и загородных лагерей с участием более 700 человек. По его словам, в следующем году проект планируется сделать более масштабным.

"Фестиваль - хорошее начинание, позволяющее оттачивать навыки, сформировать новые практики. <…> В этом году [летнюю кампанию по отдыху и оздоровлению детей провели] более масштабно, <…> самое главное - с элементами максимального охвата", - отметил в ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев.

Захаров сообщил, что всего на организацию отдыха и оздоровления детей направлено 856 млн рублей.

Первый круглогодичный лагерь

Глава Минобразования республики отметил, что летом провели 31 специализированную профильную смену. В настоящее время на базе физкультурно-оздоровительного центра "Белые камни" готовится к запуску первый круглогодичный лагерь.

"Вместе с Министерством спорта [Чувашии] мы отработали, создали соответствующую концепцию и методические разработки для проведения профильных смен на базе "Белых камней". Уже с конца сентября начнутся первые 12-дневные профильные смены для <…> талантливых детей, [которые добились существенных результатов] в учебе, школьной науке, спорте, искусстве и других направлениях. <…> Планируем ежемесячно проводить по одной профильной смене в течение 12 дней, дальше будет пересменка и подготовка к новой смене. <…> Такая работа будет продолжаться в течение всего года", - пояснил Захаров.

В лагере с круглогодичным пребыванием смогут отдохнуть дети разных возрастов. Планируется, что в первой половине дня они будут учиться, а затем получать дополнительное образование.

"Вторая половина дня - это дополнительное образование: кружки, секции, встречи с лидерами общественного мнения, школьного самоуправления", - уточнил министр образования.

В перспективе планируется перевести на круглогодичное функционирование три загородных лагеря.