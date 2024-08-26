Уральская ассоциация туризма выступила против введения турналога

Уральская ассоциация туризма (УАТ) предложила властям Свердловской области повременить с введением туристического налога в регионе. Ассоциация считает, что данная мера является преждевременной, а ее польза для отрасли крайне неочевидна и не доказана. Соответствующее письмо было направлено заместителю губернатора региона Дмитрию Ионину.

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В УАТ отмечают, что такие налоги вводятся в тех случаях, когда туристическая отрасль уже перегружена, но в Свердловской области и Екатеринбурге такой проблемы явно нет. Поэтому неясно, на что будет тратится столь небольшая сумма собранных средств. Но вот вред от налога может быть ощутимым. Из-за него сократится количество деловых поездок, и отели потеряют эту часть прибыли.

Как передает «Интерфакс-Урал», один только факт введения нового сбора создаст негативный информационный фон. На отели ляжет дополнительная финансовая нагрузка, и часть из них попытается перейти на серые схемы размещения постояльцев.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае выделят 34 миллиона рублей на несколько избранных туристических проектов.

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