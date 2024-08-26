Эксперт прокомментировал «туристическую перегруженность» Петербурга

В 2024 году Санкт-Петербург посетили значительное количество туристов, однако пока что город не достиг уровня посещаемости, наблюдавшегося до пандемии в 2019 году. По информации Артура Сафиуллина, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, Санкт-Петербург еще не сталкивается с проблемой туристической перегруженности.

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Так, в 2019 году город принял более 9 миллионов туристов, и изначально планировалось удвоение этого числа. Однако пандемия нарушила эти планы.

Сафиуллин отметил, что показатель загруженности можно оценивать по заполняемости гостиниц. В Петербурге существует достаточное количество мест размещения, включая новые гостиницы и альтернативные варианты, такие как апартаменты. При этом полная заполняемость гостиниц не наблюдается, что свидетельствует о том, что перегруженности туристами нет. Инфраструктура города успешно справляется с текущим потоком гостей, и проблема перегруженности в ближайшие годы не предвидится.

В контексте сравнения с другими городами, Сафиуллин упомянул Амстердам и Венецию как примеры мест, которые действительно сталкиваются с проблемами из-за большого числа туристов. Эти города действительно имеют ограниченную площадь и популярны своими узкими культурными достопримечательностями, подытожил Сафиуллин «Петербург2».

Ранее администрация Ленинградского зоопарка объявила о начале сбора излишков урожая, которые передадут питомцам. Также в Петербурге рассказали о рекордной прибыли от сувениров в 2023 году.