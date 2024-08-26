Появилась полная программа фестиваля ВолгаФест 2024

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Летний опен-эйр пройдет с 30 августа по 1 сентября на старой набережной (Красноармейский спуск). С 26 августа стартует специальная программа: маркеты еды и сувениров, ресторан и кинотеатр. Тема фестиваля 2024 — Другие берега.

Самарские музеи представят образовательные программы. На фестивале появится арт-квартал, который превратится в место для выставок, лекций, творческих занятий прямо на пляже.

Все желающие смогут записаться на авторские экскурсии, попасть в гости к интересным жителям Самары, послушать два аудиоспектакля, повествование которых ведется от лица речного трамвайчика, а также найти временные арт-объекты, созданные в рамках взаимодействия Третьяковки в Самаре и Московского музея современного искусства.

Ключевым спецпроектом станет "СОТВОРЕНИЕ ПРОРАНА" — масштабный проект-исследование. При помощи художников, архитекторов и местных жителей создан специальный маршрут с арт-объектами, ленд-арт инсталляциями и элементами навигации. Вы сможете взглянуть на остров, его природу, жителей и быт через призму истории и мифологии Прорана. Узнаете, чем остров вдохновил писателя Алексея Толстого и мецената Константина Головкина, прогуляетесь по местам, где по легенде жили черепахи, которых местные называли "жабами", и насладитесь уникальной номадической архитектурой.

Ключевыми участниками фестиваля станут гости с других берегов. В этом году Резиденции Волжских городов будут представлены выставками в морских контейнерах. Участниками фестиваля станут: Нижний Новгород, Казань, Саратов, Тольятти, Волгоград, Астрахань, а также с реки Угры — Никола-Ленивец.

В деловом клубе на пляже пройдут дискуссии о развитии города и региона. В формировании контура будущих территорий помогут публичные лекции, воркшопы для горожан и исследования.

В музыкальной программе — 17 групп со всей России.

Фестиваль реализован при поддержке Правительства Самарской области.