Погода на море 26 августа: на каких калининградских пляжах разрешено купаться
В понедельник, 26 августа, на части побережья Калининградской области сохраняется сильный ветер, на море волны. На некоторых пляжах спасатели разрешают купание, но предупреждают об осторожности.
Температура воды колеблется от +18 до 20 °C. Воздух на берегу прогреется до +21 °C.
- Балтийск: с самого утра вывешен чёрный флаг, купаться запрещено. На море сильное волнение, волна 1,2 метра. Температура воды +19-20 °C;
- Зеленоградск: жёлтый флаг, купаться с осторожностью, температура воды +20 °C;
- Пионерский: на Центральном пляже флага нет, купаться разрешено. На посту «Сосновый бор» — жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью, температура воды +20 °C, температура воздуха +21 °C;
- Светлогорск: красный флаг, отдых на воде разрешён, но нужно быть внимательными, температура воды +18 °C;
- Янтарный: флаг чёрный, купаться запрещено, на море сильные волны.
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