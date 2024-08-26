На каких калининградских пляжах разрешено купаться

В понедельник, 26 августа, на части побережья Калининградской области сохраняется сильный ветер, на море волны. На некоторых пляжах спасатели разрешают купание, но предупреждают об осторожности.

Температура воды колеблется от +18 до 20 °C. Воздух на берегу прогреется до +21 °C.

Балтийск: с самого утра вывешен чёрный флаг, купаться запрещено. На море сильное волнение, волна 1,2 метра. Температура воды +19-20 °C;

Зеленоградск: жёлтый флаг, купаться с осторожностью, температура воды +20 °C;

Пионерский: на Центральном пляже флага нет, купаться разрешено. На посту «Сосновый бор» — жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью, температура воды +20 °C, температура воздуха +21 °C;

Светлогорск: красный флаг, отдых на воде разрешён, но нужно быть внимательными, температура воды +18 °C;

Янтарный: флаг чёрный, купаться запрещено, на море сильные волны.

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