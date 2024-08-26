Платные пляжи Омска прекращают работу

Открытые частные пляжи Омска досрочно закрывают сезон работы. В частности, об этом предупредили посетителей пляжа в парке «На Кольцевой». С сегодняшнего дня бассейны здесь официально не работают.

На прошлой неделе последние дни работала и локация с пляжем и бассейном у гостиницы «Ника».

Зона отдыха с бассейнами пляжа «Центральный» у Динамо, как нам сообщили в компании, пока не закрывается. Там ориентируются по текущей погоде.

В ближайшие дни, как следует из прогноза синоптиков, в Омской области ожидается потепление до +25 градусов и дожди.

Сезон на муниципальных пляжах обычно официально закрывается в последний день лета.