Проверенные автомаршруты по пяти регионам Кавказа

Кабардино-Балкария: виды на Эльбрус, суслики и каменные грибы

Водопады, термальные источники, дороги в ущельях, табуны лошадей, горные реки и озера, виды на снежную шапку Эльбруса — все это можно увидеть за один день, если взять джип-тур в Кабардино-Балкарию. На некоторых маршрутах на внедорожнике можно подняться выше 3000 метров над уровнем моря — и для многих туристов это становится большим впечатлением: не все бывали на такой высоте. Многие маршруты продуманы так, чтобы попасть на плато с видом на Эльбрус.

Плато Канжол называют одной из лучших точек, с которой можно любоваться Эльбрусом с севера. По пути к ней встречаются табуны лошадей на свободном выпасе. Можно ехать в любое время года, кроме зимы — слишком опасное бездорожье.

Урочище Джилы-Су. Пожалуй, здесь больше всего интересного помимо видов на Эльбрус. Например, Долина нарзанов — из-за нее Джилы-Су сравнивают с Исландией, которая известна своими гейзерами. Или поляна с каменными грибами — нагромождениями скал причудливой формы. Летом на полянах Джилы-Су много сусликов — они не слишком пугливы, их можно фотографировать. Кстати, дорогу на Джилы-Су называют самой красивой на Кавказе.

Максимальная высота на маршруте — 2500 метров. Джиперы любят делать туры на Джилы-Су ночью, чтобы встретить там рассвет.

Ледник Шаурту. Сворачиваем в Чегемское ущелье, едем вдоль реки Чегем. Впереди Чегемские водопады, тут можно пообедать в одном из многочисленных кафе и отправиться дальше. За водопадами заканчивается асфальт и начинается грунтовая дорога. По пути слева — съезд на парадром Чегем, где можно полетать на парапланах, а дальше поселок Эльтюбю, в котором снимали фильм «Война» Балабанова, и здесь же находится самый большой древний некрополь в Кабардино-Балкарии. Последняя точка цивилизации — поселок Булунгу, за ним — погранзона. Еще два года назад сюда пускали только по пропускам. Сейчас можно проехать по российскому паспорту.

— Ледник находится на территории заповедника. Здесь начинается неописуемая красота, но дорога — только для внедорожников. От погранпоста до крайней точки, куда можно доехать, около 15 км. По пути перед мостом, за которым будет развилка, можно свернуть направо и посетить самый высокий водопад республики — Абай-Су, 72 метра. Возвращаемся на маршрут, едем по указателю налево в сторону турбазы «Чегем» - это финальная точка маршрута, оставляем машину за базой и идем пешком. Тропа несложная, ведет вдоль правого берега реки. Трек займет не больше 1,5 часа. Нужно быть осторожным, летом не стоит близко подходить к леднику, он тает, с него срываются камни и куски льда. Лучшее время посещения — середина осени. Артем Маркарян, создатель Makasian Travel

Карачаево-Черкесия: нарзаны, звезды и призраки

Здесь, как и в Кабардино-Балкарии, разнообразие джип-маршрутов, а многодневные экспедиции охватывают сразу две республики.

Плато Бермамыт. Высота Бермамыта — почти 2600 метров. Эльбрус стоит всего в 30 километрах от плато. Отсюда открывается самый красивый в республике вид на пятитысячник. Внедорожники привозят туристов на Бермамыт в основном смотреть рассветы и закаты. А летом и ранней осенью хорошо наблюдать ночное небо. Например, можно смотреть на Персеиды в августе.

А еще на Бермамыте замечают «брокенских призраков». Это относительно редкое атмосферное явление, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана. Страшно впечатляет!

Архыз, поляна Таулу. Если хотите совместить джипинг и трекинг — отправляйтесь в Архыз. Доехав до Ледниковой поляны, приспустите колеса: дальше придется ехать по гравийке и рекам до поляны Таулу, откуда начинаются пешие маршруты к озерам и водопадам. Перекусите в местном кафе и отправляйтесь к Софийским водопадам. Маршрут легкий, ходят дети и пенсионеры. Туда-обратно — всего два часа. Хотя эти водопады достойны того, чтобы идти к ним два дня. Высота — до 90 метров.

Многодневная экспедиция вокруг Эльбруса. Если вы хотите осмотреть сразу все самые красивые плато, берите многодневный джип-тур.

— Этот маршрут начинается в карачаевском Джилы-Су, Битик-Тюбю, а завершается в балкарском урочище Джилы-Су с заездом через перевал Гумбаши на плато Бермамыт. В подходящую погоду постоянно виден Эльбрус. Ночевки на высоте 2100, 2500 и 2600 метров. Евгений Греков, руководитель клуба путешествий Delica Krd

Северная Осетия: ущелья и древности

В Северной Осетии много горных ущелий — Дигорское, Фиагдонское, Цейское и другие, в каждом проложены джип-маршруты и трекинговые тропы. Можно увидеть средневековые замки и башни, водопады, озера, диких животных и птиц. Для начала посоветуем вам Дигорию: за один день можно увидеть и древности, и водопады, и постоять над ущельем — посмотреть на облака сверху.

Дигорское кольцо. Маршрут начинается от села Мацута, захватывает замок Багайта, древнее село Галиат — российское Мачу-Пикчу, заканчивается у замка «Фрегат». Занимает один световой день. Максимальная высота подъема — 2700 метров.

Весной и в июне в Дигории часто идут дожди. Однако для джип-тура это не минус, а, скорее, плюс. Некоторые точки на маршрутах — выше облаков. Вы заходите в крепость «Фрегат», выглядываете из небольшого окошка, а внизу — облака и под ними пропасть.

— Это видовой маршрут. Панорамы, особенно если вокруг тучи, — сказка. Пару раз у меня люди плакали от восторга. Еще здесь много старых родовых башен и остатки древних селений. Красивые долины камней. Можно встретить яков, медведя издалека увидеть. Очень много лошадей и барашков — это пастушьи перевалы. Летают орлы и сипы. По осени можно насобирать барбариса, а по весне — чабреца. Главная сложность на этом маршруте — следить за погодой. Есть лайфхак, которому меня научили местные жители. Нужно смотреть на вершину горы, которую они называют Грозовыми Воротами. Если ее только начинает затягивать тучами, значит, на перевал, скорее всего, через пару-тройку часов придет дождь. Этого достаточно, чтобы спокойно проскочить неприятный участок. А если перевал уже затянут тучами, то лучше не рисковать и не ехать дальше. Николай Хижняк, автор проекта ХижДвиж

Дагестан: волшебная гора, лиановый лес, дома выше облаков

В Дагестане так много джип-туров, что глаза разбегаются. Но есть нюансы. Очень часто фирмы с внедорожниками включают точки, куда можно добраться и на легковушке, и на автобусе. Исключения — село Гамсутль, село Гоор, смотровая на Чиркейскую ГЭС. Но брать туда джип-тур из Махачкалы не обязательно: на месте много водителей, которые отвезут по бездорожью до конечной точки.

Если же вы любите поездки именно по бездорожью, чтобы по маршруту были горные реки, обрывы, альпийские луга, отправляйтесь в Южный Дагестан. Прокатитесь по берегам реки Самур — это вторая по величине река в Дагестане. Посмотрите на единственный в России субтропический лиановый лес. Поезжайте к подножью Шалбуздага — это священная для мусульман гора высотой 4140 метров. В этом месте паломники загадывают желания, а туристы наслаждаются марсианскими пейзажами. Побывайте в селе Куруш — это самое высокогорное селение Европы. Высота — 2560 метров над уровнем моря. Здесь облака плывут не сверху, а внизу, а еще открывается невероятный вид на самую высокую в Дагестане — 4466 метров над уровнем моря — гору Базардюзю, разделяющую Россию и Азербайджан.

Ингушетия: скалы, башни и святилища

В горной Ингушетии сохранилось больше 5000 древних памятников — от эпохи бронзы до позднего Средневековья: жилые и боевые башни, замки, склепы, храмы, святилища. А вокруг сосновые леса, скалы, медовые пасеки.

Посмотреть на горы и башни в Ингушетии можно за один световой день. Республика маленькая и граничит с Чечней и Северной Осетией. Так что за один уикенд можно побывать в 2−3 регионах Кавказа.