Ханты-Мансийск увеличил турпоток в два раза

Глава окружного центра Максим Ряшин обсудил развитие туризма на заседании ассоциации «Города Урала». Встреча прошла в Тобольске. Участники поднимали в том числе вопрос увеличения турпотока. В этом направлении Ханты-Мансийск преуспел за последние пять лет.

«За 2023 год турпоток в городе превысил 200 тысяч человек. Для сравнения пять лет назад этот показатель был почти в два раза меньше», – сообщает городской информационный центр.

Каждый год в Ханты-Мансийске проходит порядка 120 мероприятий различного масштаба, в том числе всероссийского и международного. Развивается не только событийный туризм. Достопримечательности города также привлекают внимание и притягивают путешественников.

Итоги встречи соберут в единую повестку для регионов Урала.

Ранее «ФедералПресс» выяснил, чем Югра привлекает туристов в холодную зиму. Несмотря на то, что часто путешественники активны летом, в холодное время года в регионе также проходят различные активности.