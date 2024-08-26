Леса отдадут туристам

Правительство предлагает упростить процедуру перевода земель для развития туристских особых экономических зон, сообщает ИА DEITA.RU.

Земельный лесной фонд будет доступен для развития туристических территорий. Для того чтобы включать лесные участки в границы ТРТ ОЭЗ, правительству предстоит утвердить порядок процедуры.

После перевода данные земли окажутся в категории особо охраняемых, в Кабмине считают, что это станет драйвером развития туристической инфраструктуры. Представители министерства завяли «Ведомостям», что изменения заработают уже с 2025 года.

Примерами таких зон могут быть расположенные в горных районах Кавказа и Кузбасса оздоровительные и горнолыжные курорты, где ландшафт порой претерпевает резкие изменения. Поднимается вопрос о создании площадок фуникулеров и канатных дорог.

На сгонявший день ряд регионов уже заявили о готовности участвовать и поддержке законопроекта. Это Кемеровская, Самарская области, Башкирия и другие субъекты. В список наиболее перспективных направлений для развития экотуризма входят Байкал, Камчатка, Алтай, Кавказ, Западная Сибирь.