В виртуальное путешествие по Забайкалью отправятся во Владивостоке

На центральной площади и в аэропорту Владивостока открылись выставки фоторабот финалистов первого сезона Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений». Инициатором конкурса стал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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«Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Это и арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальная флора и фауна. О красоте природы, выносливости и силе духа людей, сложности туристических маршрутов говорят работы, которые присылают путешественники в рамках конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». И эти путешествия завораживают. Мы открываем фотовыставки во Владивостоке, чтобы ещё раз рассказать о нашем регионе, о путешествиях первого сезона конкурса, ну и предлагаем поучаствовать во втором сезоне. Самые интересные путешествия обязательно будут удостоены призов. Мы хотим поддержать активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток. Тех, кто готов об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись их историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами», – заявил Юрий Трутнев.

Рядом с каждым снимком есть есть qr-код, с помощью которого можно увидеть короткометражный фильм, который снимал финалист конкурса, а также узнать детали маршрута.

Так, в рамках фотовыставки представлены работы о путешествии по Забайкальскому краю от Андраника Агафонова. Также есть снимки, сделанные на Камчатке — это материалы Эрнеста Леонидова, Тимофея Харкевича, Яна Попова, Дмитрия Панова и Елены Поддубной. Есть и фотографии с путешествия по Сахалинской области: кадры Даниила Киселева, Дениса Родичкина, Ивана Трушина. Кадр Никиты Суханова приведет на фильм о путешествии по Бурятии, фотография Ильи Тяна — о путешествии по Амурской области, Анны Васильевой — по Чукотке, Дугуйдана Винокурова — по Магаданской области и Якутии. Наконец, есть и работа победителя первого сезона конкурса — Антона Конобиевского, свой фильм он снимал в Приморском крае.

Сейчас работы принимают в рамках второго сезона конкурса. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

Конкурс проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив». Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях – по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях – по 100 тысяч рублей. Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.