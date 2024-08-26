Определен топ бюджетных направлений для путешествий в сентябре

Екатеринбург вошёл в топ-10 бюджетных направлений для путешествий по России в сентябре. По данным сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», в уральскую столицу в среднем перелёт обойдётся в 14,6 тысяч рублей.

Самым бюджетным для путешествия стала Казань, стоимость билета туда-обратно в сентябре составит 13,4 тысяч рублей. На втором месте Мурманск (13,6 тыс. руб), на третьем Москва (14,4 тыс. руб) и четвертую строчку занимает Екатеринбург. В целом рейтинг бюджетных направлений по России в сентябре выглядит следующим образом:

Казань – 13 410 рублей; Мурманск – 13 688 рублей; Москва – 14 433 рубля; Екатеринбург – 14 676 рублей; Санкт-Петербург – 15 150 рублей; Калининград – 16 439 рублей; Махачкала – 17 863 рубля; Красноярск – 20 849 рублей; Минеральные Воды – 21 171 рубль; Горно-Алтайск – 25 326 рублей.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что Екатеринбург стал вторым зелёным городом России в федеральном рейтинге. Близость к уральской горной природе даёт жителям свердловского мегаполиса чувство удовлетворённости уровнем озеленения, считают исследователи.