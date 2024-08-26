Туристы в Приморье смогут пожаловаться на сервис в чат-бот

Специалисты Министерства туризма Приморья ввели в работу специальный чат-бот, который займется сбором жалоб от жителей и гостей края, недовольных качеством обслуживания во время отдыха. Отмечается, что сервис создали, чтобы защитить права и безопасность туристов, сообщает ИА DEITA.RU.

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В министерстве отметили, что внимание власти в том числе направлено на то, чтобы улучшить качество туристических услуг в регионе. Глава ведомства Наталья Набойченко подчеркнула: нужно обязательно сообщать о проблемах, каждое обращение получит отклик, специалисты проверят их, и все недобросовестные места отдыха будут выявлены.

Отмечается также, что в чат-бот можно будет обратиться по ссылке, он будет анонимным, автора обращений никто не узнает.