Фестиваль «Чистая гора-2024» собрал рекордное количество участников

Фестиваль "Чистая гора-2024" в Приэльбрусье собрал рекордное количество участников. Высшую точку Европы очищали от мусора больше 1,5 тыс. человек со всей страны, сообщили журналистам в институте развития Кавказ.РФ.

"Экологический фестиваль "Чистая гора" объединил рекордное число волонтеров. Участниками стали местные жители и туристы, производители, общественники, корпоративные объединения и силовые ведомства Кабардино-Балкарии. Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды более 1,3 тыс. взрослых и 300 детей приехали на курорт "Эльбрус" из разных уголков страны и мира - от ближайшего Ставрополья до Сахалина и Казахстана", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Кавказ.РФ Рустама Тапаева.

Акция стала юбилейной, она прошла в Кабардино-Балкарии в пятый раз. Уборку склонов вели на высотах от 2 350 до 3 900 м. Самые подготовленные по экипировке и возрасту добровольцы собирали мусор в районе высокогорного приюта "Липрус" на высоте 3 912 м. Остальные работали в районе станций от поляны Азау до высокогорной "Гарабаши", рассказали организаторы.

"Вместе творить историю, формировать полезные привычки и делать простое доброе дело. В этом видим миссию команды Кавказ.РФ, не менее важную, чем строительство и эксплуатация горных курортов. Фестиваль "Чистая гора" совместными усилиями превратился из эко-инициативы нескольких человек в большое движение, которое поддерживают тысячи. Следующий шаг - развивать и другие направления по сохранению уязвимой горной экосистемы", - отметил Рустам Тапаев.

На поляне Азау для участников была организована музыкальная программа, ярмарка, выступление народных коллективов. Для детей открылся "Домик лиса" - пространство для игр и фотосессий. Повара фестиваля приготовили для волонтеров 400 кг плова. Завершился праздник концертом.