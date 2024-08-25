Что посмотреть и куда сходить в Вологде

В этом году Вологда вошла в топ-3 самых посещаемых городов «Серебряного ожерелья». Аналитики отмечают рост числа туристов на 19 процентов по сравнению с прошлым годом. Корреспондент «Вечерняя Москва» отправилась в Вологду, чтобы своими глазами увидеть резной палисад, научиться плести на коклюшках и попробовать рыбные пироги из судака, выловленного в Белом озере.

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Добраться до Вологды можно на самолете, поезде или автомобиле. Но в этом году город внезапно вошел в топ главных туристических направлений, поэтому раньше чем за две недели до даты поездки билеты туда купить невозможно. Все разбирают. Спонтанную поездку могут позволить себе только обладатели личного транспортного средства. Правда, в этом случае путешествие не стоит планировать на пятницу — накануне выходных пробки на выезде из Москвы и въезде в Ярославль увеличат время в пути на лишнюю пару часов. В ста километрах от Вологды располагается город Череповец, с которым у «северной жемчужины» давнишнее противостояние, примерно как у Питера с Москвой. Возможно, потому что в состав Вологодской области Череповец вошел 87 лет назад, а до этого почти 10 лет сам был центром собственной губернии. Многие череповчане до сих пор уверены, что столицей области должен был стать именно их город — локомотив индустриального развития, а не какая-то Вологда, «с парой фабрик и десятком церквей».

— У нас жизнь кипит и промышленность развивается, — говорит фотограф Женя, приехавший на вологодский архитектурный форум деревянного строительства из Череповца. — Средняя зарплата — 100 тысяч рублей, и работа есть всегда. А здесь что? Медвежий угол. И люди все очень медленные, точно сонные…

Подошедшая к нам вологжанка Юлия улыбается.

— Медвежий угол, Женя, — это скорее про вас: у вас же на гербе — медведи! — парирует она. — Зато у нас музеи и театры, а у вас одни заводы…

Дом с палисадом

Вологде в этом году исполняется 877 лет. Знакомая дата, не правда ли? Да-да, Москве в этом году тоже 877! И помимо возраста, у двух городов много общего.

Так, Иван Грозный в свое время хотел сделать Вологду сначала «северной столицей», а потом — столицей опричнины. Он возвел кремль и начал строить Софийский собор по образцу и подобию Успенского собора в Москве. Но потом что-то пошло не так, и царь уехал из несостоявшейся «северной столицы» навсегда. Согласно легенде, кусок штукатурки со свода строящегося собора оторвался и попал прямо в царя. Грозный счел это плохим предзнаменованием и поспешил покинуть город. Если бы не штукатурка, кто знает, может, и жили бы мы сегодня на 700 километров севернее.

Впрочем, для Вологды такое забвение помогло спасти огромное количество архитектурных памятников. Сюда не совершали набеги войска соседей, город не сжигали, здесь не проводилась индустриализация, и сталинский Генплан реконструкции* обошел его стороной. Вологда не пострадала даже во время Великой Отечественной войны: немецким войскам она была не слишком интересна. Благодаря этому здесь сохранились старинные церкви и деревянные купеческие дома, многим из которых более 200 лет. И самое интересное, в них и сейчас живут жители центра города, «облагородив» современной канализацией и евроремонтом исторический экстерьер.

Местные люди трепетно относятся к своему культурному наследию, поэтому даже новые здания и жилые комплексы возводят в стилистике деревянных домов с наличниками, угловым балконом и резным палисадом.

Да-да, он тут, конечно, тоже сохранился. Правда, палисад оказался совсем не таким, каким я его себе представляла в детстве, когда слышала знаменитую песню. Мне казалось, что это высокий украшенный забор. На самом деле это небольшая резная деревянная изгородь. Выглядит очень симпатично. Интересно, что узоры на палисадах и наличниках повторяют орнаменты местных кружевниц. Видимо, это тот самый культурный код, что передается вологжанину с молоком матери. А кружево, к слову, один из важнейших промыслов города с незапамятных времен. Именно здесь находится единственный в стране Музей кружева, и каждый уважающий себя турист считает своим долгом его посетить. Я не стала спорить с традицией и тоже отправилась туда.

Ленин жив... на салфетках мастериц

Музей расположен в исторической части города, в здании городской усадьбы XIX века. Пару столетий назад этот двухэтажный особняк принадлежал крупному вологодскому подрядчику Александру Сорокину. Он дважды был городским головой и избирался в Думу. Сегодня 1500 квадратных метров особняка вместили уникальную коллекцию кружева конца XIX — начала XXI века.

Вологодское кружево плетется на коклюшках — деревянных палочках с катушкой. Чем сложнее узор, тоньше нитка и шире кружево — тем больше коклюшек требуется для плетения. Мастерица сначала делает фоновую решетку, а затем на ней кропотливо выплетает плотный орнамент. Самыми первыми орнаментами в XVII веке были птицы, цветы и древо жизни, но со временем сюжеты менялись. Так, после революции 1917 года, когда кружевницы пытались найти место в новом мире, они выплетали на салфетках и скатертях тракторы, стилизованные молоты с серпами и портреты вождей — Ленина и Сталина. Впрочем, новая власть не оставила без внимания кружевниц. Артели стали получать госзаказы, и по всей стране появились торговые точки, где можно было приобрести кружевной воротничок к платью или нарядный фартук.

Одним из самых крупных госзаказов стал декор для самолетов. В 60–70-е годы прошлого века подголовники в салоне и подлокотники кресел украшали кружевом с изображением подсолнухов — символа советского сельского хозяйства. Сегодня кружево по-прежнему остается актуальным промыслом. В городе работают две кружевные фабрики и множество мастериц-надомниц, каждой из которых можно заказать как простенькую тесьму на платье, так и роскошную фату. Правда, цены кусаются. Так, воротничок стоит от 4000 рублей, а пелерина уже все 40 тысяч!

Впрочем, это совершенно оправданно: работа мастериц сложная и длительная. За восьмичасовой рабочий день кружевница сплетает кусочек полотна размером с ладонь. Над пелериной ей придется работать несколько недель.

Раз в три года в Вологде проводится международный фестиваль Vita lace («живое кружево»). Одним из самых красивых мероприятий фестиваля является массовое кружевоплетение под открытым небом. Мастерицы из разных городов и стран рассаживаются на площади перед музеем и начинают плести. Все это время не слышно ничего, кроме стука коклюшек. Такая вот, отчасти медитативная, практика. За несколько часов каждая из участниц создает орнамент. А затем эти работы собирают в большое полотно. В последний раз акция прошла в 2022 году и была приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Около 200 мастериц выплетали вензеля и короны. По окончании плетения все орнаменты объединили в панно. Впоследствии его можно было увидеть на выставке «Приемы Петра I в Вологде» в Крестовой палате Вологодского музея-заповедника.

От ухвата до трюмо

Сегодня Вологда переживает настоящий расцвет реставрационного движения. Старые дома здесь восстанавливают как волонтеры «Том Сойер Феста»**, так и отдельные инвесторы-энтузиасты. К примеру, дом купца Коковашина, расположенный на Кремлевской площади, находился в плачевном состоянии после расселения коммунальных квартир, где жили вологжане до 90-х годов прошлого века. Трое инвесторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды, скооперировавшись, привели дом в порядок и сделали в нем уникальный музей вологодского быта разных времен. В одной комнате воссоздали избу крестьянина, в другой — обстановку купцов XIX века, а в третьей — интерьер довоенной коммунальной квартиры. Что интересно, все вещи — от ухвата до трюмо, выполненного вологодским краснодеревщиком, подлинные! Их энтузиасты выкупали у владельцев и в антикварных магазинах. Большая часть коллекции — имущество, отобранное у купцов работниками НКВД после раскулачивания.

Фойе второго этажа украшает фотогалерея прежних жильцов, которые принесли свои снимки после того, как дом начал новую жизнь. По словам смотрителей, жильцы, их дети и внуки и сейчас навещают свой старый дом и регулярно проводят здесь встречи.

Старт всему этому движению дал местный предприниматель Герман Якимов. Благодаря ему в Вологде за 10 лет отреставрировано четыре дома. А сейчас он занимается самым старым зданием города — усадьбой Засецких.

Вообще, восстановление зданий, имеющих статус памятника культурного значения — а все проекты Якимова именно такие, — гораздо сложнее, чем просто ремонт. Так, рабочие должны иметь лицензию на реставрационные работы, к которым нельзя приступить без специального архитектурного проекта.

Помимо сложности все это обходится в кругленькую сумму, но Якимов не пожалел ни об одной потраченной копейке!

«В каждом бревне, каждой комнате сохраняется дух старины. Это совершенно разные ощущения — когда заходишь в новый или в отреставрированный дом, перепутать невозможно», — уверен он.

Важно, что все отреставрированные здания предназначены для общественного пользования: в них сегодня находятся магазины, гостиницы, музеи и кафе.

Местный специалитет

Кстати, о кафе. Их в Вологде хватает, и, что радует, цены в них в полтора-два раза ниже московских. Из специалитетов — рыбные блюда: пироги, уха и даже пельмени с начинкой из судака или щуки. Особого внимания заслуживает местная молочная продукция, которую выпускает Вологодский молочный комбинат. Знаменитый пломбир и сливочное масло — хиты комбината. Местное масло от прочих отличается особым, «ореховым» привкусом, получающимся благодаря технологии пастеризации сливок при определенной температуре. Этот способ придумал вологжанин Николай Верещагин, старший брат знаменитого художника-баталиста. Он долгое время изучал ведение молочного хозяйства в Европе. В конце 1860-х годов Верещагин организовал артельные сыроварни в Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской губерниях и выписал европейских маслоделов для обучения русских мастеров. В 1870 году на Всемирной выставке по молочному хозяйству в Париже купец обратил внимание на масло из Нормандии с ярко выраженным сливочным вкусом и ореховым привкусом. Оно-то и вдохновило его на создание собственного продукта. С тех пор вологодское сливочное масло стало локальным брендом, а в «нулевых» — и торговой маркой.

Путешествие во времени

Вообще, впечатления «медвежьего угла» купеческая Вологда, конечно, не производит.

В свое время город был крупнейшим торговым центром, связывающим нашу страну с западными купцами через Беломорский путь. Именно сюда приезжали первые иностранные гости, многие оставались надолго, поэтому до сих пор при реставрации домов здесь находят английские вещи — куски рельсов, монеты, посуду и торговые аппараты. Но Петр I круто поменял судьбу Вологодчины. Прорубив окно в Европу, построив Санкт-Петербург, он «зарубил» золотую жилу города — торговый путь через Архангельск. Европейцы стали торговать через Петербург, а «вологодская провинция» потихоньку погружалась в сон. Возможно, именно это уберегло Вологду от немецких захватчиков и помогло сохранить исторические достопримечательности города.

Если вдуматься, Москва могла бы быть сейчас похожа на Вологду — тот же возраст, Кремль, соборы, напоминающие столичные, деревянные дома, купеческий дух… И если вы хотите совершить путешествие во времени, это не составит труда: семь часов на поезде или автомобиле — и вы в Вологде, где можно познакомиться с уникальным ремеслом плетения на коклюшках, посетить музеи, где восстановлена обстановка быта купцов XIX века.

КСТАТИ

Во время событий Февральской революции, ознаменовавшей начало Гражданской войны, Вологда успела побыть «дипломатической столицей» нашей страны. Пришедшие к власти революционеры опасались, что Петроград может быть захвачен германской армией, поэтому перенесли в Вологду все посольства, консульства и дипломатические представительства.В Вологде находится 224 объекта, признанные памятниками культуры, архитектуры и истории.На протяжении четырех столетий Вологда часто использовалась властями в качестве места ссылки. До революции сюда ссылали неугодных лиц, которых по той или иной причине не желали отправлять в Сибирь. В XIX веке город даже прозвали «подстоличной Сибирью», и именно здесь некогда отбывали ссылку Анатолий Луначарский, Вячеслав Молотов и Иосиф Сталин.

СПРАВКА

«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

* Генеральный план реконструкции Москвы — первый комплексный план реконструкции столицы, в котором исторически сложившаяся радиально-кольцевая структура города сочеталась с освоением новых районов, созданием кольцевых и радиальных магистралей.

** «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров и спонсоров. Особое внимание волонтеры уделяют восстановлению деревянных домов.