В Ноябрьске поделились планами по обустройству озера Безымянное

Озеро Безымянное и территорию вокруг него ждут значительные изменения. О планах по благоустройству этой части города рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов во время пресс-подхода.

По словам градоначальника, работы, на первый взгляд, запланированы достаточно простые, но в то же время сложные, так как речь идет о водоеме. Специалистам в первую очередь предстоит обследовать дно, посмотреть на то, что там есть.

— Обустроим берег, прочистим его. Организуем площадки для бизнеса, ярмарочную торговлю, сделаем небольшую спортивную площадку. Подумаем, может быть, организуем прокат катамаранов, лодок. Сделаем променад, — поделился Романов.

Глава Ноябрьска уточнил, что задача – не просто почистить озеро и создать инфраструктуру вокруг, а интегрировать Безымянное в сетку пешеходного и веломаршрута.

— Центральный туристический маршрут: Ленина – Мира – Советская – соединить их в кольцо. Далее мы сюда вплетаем Холмогорскую. Задача была организовать трафик, чтобы люди проходили вдоль озера, выходили на Шевченко, могли дойти до сквера «Мать и дитя» и дальше в обратном направлении либо пойти в сторону сквера Опаленной юности, либо в центр города, — резюмировал управленец.

Ранее «Ямал 1» писал, что власти Ноябрьска планируют сделать в районе озера Безымянное исходя из проектной документации.

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