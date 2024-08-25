Дом ремесленников открыли в Геленджике

Второй в Краснодарском крае Дом ремесленника открыли 25 августа. Комплекс запустили на Лермонтовском бульваре в Геленджике, сообщает пресс-служба региональной администрации.

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— В новой локации будут проводить мастер-классы для взрослых и детей по разным направлениям декоративно-прикладного искусства, — говорится в сообщении.

Круглогодичный выставочный комплекс площадью 180 кв. метров расположился возле санатория имени Ломоносова. В Доме ремесленника оборудовали 10 рабочих мест и зоны для проведения занятий.

Открыли площадку в День города — 25 августа Геленджику исполняется 193 года. На курорте сегодня проходят

праздничные мероприятия

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Напомним, первый в Краснодарском крае Дом ремесленника открыли в Новороссийске.