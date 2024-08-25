Что отталкивает туристов от Приморья в этом сезоне

Проблема усугубляется частыми ливнями, которые следуют один за другим, что делает пребывание на улице крайне неудобным. В этом сезоне море оказалось неожиданно холодным, что вынудило отдыхающих искать альтернативы, такие как подогреваемые бассейны. Однако и в этих местах погода не радует — дождь продолжается и там.

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С наступлением нового цикла циклона вода в акватории Владивостока значительно загрязнилась. Санитарные врачи предупреждают об угрозе инфекционных заболеваний из-за ухудшения качества воды и рекомендуют воздержаться от купания. Роза Дроздовская, заместитель начальника отдела контроля по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, отметила необходимость использовать воду только в проверенных зонах, рекомендованных Роспотребнадзором.

Дополнительной угрозой для отдыхающих стали медузы, заплывающие в прибрежные воды Японского моря. На некоторых пляжах купание рядом с медузами стало опасным. За последнюю неделю в детскую больницу Артема поступило 28 случаев ожогов и других неприятных симптомов, связанных с укусами медуз.

На фоне этих проблем Приморский край также столкнулся с крупной энергетической аварией на прошлой неделе, которая оставила около двух миллионов жителей и туристов без света, связи и интернета, что добавило неудобств отдыхающим.

Многие жители Хабаровска начали возвращать путевки и отказываться от брони в пользу более стабильных китайских курортов, что негативно сказывается на местной туристической индустрии. Туроператоры активно предлагают путевки в соседние страны, где климат и условия отдыха лучше, что приводит к снижению туристического потока в Приморский край.

Местные власти и туристические компании должны искать пути улучшения ситуации, включая внедрение новых программ по улучшению инфраструктуры и более активное информирование туристов о состоянии пляжей и акваторий. Уделение внимания экологии прибрежных зон также может помочь избежать загрязнения и появления медуз в будущем, передает ГТРК «Дальневосточная».

Ранее россиянка почувствовала унижение от поездки в соседнюю республику. Также Турпром раскрыл страну с шикарными курортами, где рады туристам из России.