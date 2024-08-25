Туристы вылетят из Сочи в Москву на 8 часов позже расписания

Сегодняшний рейс U6-172 «Уральских авиалиний» из Сочи в Москву, назначенный на 09:10, отправится почти на 8 часов позже графика: новое время вылета на онлайн-табло аэропорта – 16:45.

© TourDom

Кроме того, на 3,5 часа задерживается дневной рейс U6-280 в российскую столицу и почти на 4 часа – вечерний U6-548 в Санкт-Петербург.

Вылеты «Уральских» из Москвы в Сочи сегодня тоже массово сбоят. По данным табло аэропорта Домодедово, рейс U6-171, назначенный на 04:30, отправился только в 12:40, U6-407 отложен на 5,5 часа, с 12:30 на 17:50. На 2–3 часа сегодня задержатся рейсы U6-279, U6-377, а также вечерние U6-461 и U6-431.

Один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», турагент, чьи туристы должны были вылететь из Москвы в Сочи рейсом «Уральских авиалиний» в 12:30, рассказал нам, что туроператор утром предупредил о задержке. Пассажирам, которые уже прибыли в аэропорт, обещано предоставить напитки, а также бесплатное питание по посадочным талонам в кафе «Му-му».

Корреспондент TourDom.ru связался с авиакомпанией по телефону круглосуточной поддержки пассажиров. Но там затруднились объяснить причины сегодняшнего сбоя в расписании и посоветовали обращаться к представителям перевозчика в аэропорту.