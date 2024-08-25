Речные вокзалы обслужили более 1300 теплоходов с начала сезона

За четыре месяца с начала сезона навигации причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили в круиз более 1300 теплоходов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Круизы от московских речных вокзалов пользуются большой популярностью у жителей и гостей столицы. Теплоходы доставляют пассажиров до 50 городов России, многие из которых являются туристическими центрами. С начала навигационного сезона причалы приняли и отправили суда в путешествие уже более 1300 раз, на борту побывало около 260 тысяч пассажиров. Мы продолжаем развивать речной транспорт по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте московского транспорта. Билеты доступны на сайтах туроператоров и в кассах речных вокзалов.

Купеческие дома и Чертово городище

В конце навигационного сезона есть возможность отправиться в Дубну, Елабугу, Рыбинск, Ярославль, Пермь и другие города страны.

Рыбинск — один из красивейших городов Золотого кольца России. Здесь сохранилось много купеческих домов, дворянских усадеб и храмов. Туристы могут также увидеть Рыбинскую ГЭС — одну из крупнейших гидроэлектростанций времен СССР. На пути к ГЭС располагается монумент «Мать-Волга», установленный в память о работниках Волгостроя.

Дубна — город на севере Московской области, расположенный на двух берегах реки Волги, отсюда берет начало канал имени Москвы. В городе находится самая масштабная станция космической связи в стране и один из крупнейших телепортов Европы. С его помощью обеспечивалась трансляция летних Олимпийских игр 1980 года из Москвы в другие страны мира.

Ярославль — столица маршрута «Золотое кольцо России», древнейший из городов, расположенный на берегу Волги. Здесь около 800 памятников истории и архитектуры. Туристы также могут посетить усадьбу Карабиха, расположенную в 15 километрах от города. До середины XIX века она принадлежала княжескому роду Голицыных, потом ее купил поэт Николай Некрасов.

Пермь — город на востоке европейской части России. Почти два столетия он был официальной столицей Урала, поэтому на его улицах немало величественных храмов, памятников, представительных особняков, театров и музеев. В Пермском крае туристы могут посетить Кунгурскую ледяную пещеру — одну из крупнейших карстовых пещер в России, где можно увидеть многочисленные подземные гроты и озера.

Елабуга — небольшой купеческий город в Татарстане. Одной из главных его достопримечательностей считают Чертово городище — большой комплекс из руин древнего поселения. Здесь сохранилась каменная башня X–XIV веков и руины крепости-мечети. На территории установлен памятник основателю города — эмиру Ибрагиму І бен Мухаммаду.

Родина Ивана Сусанина и небоскребы

Наиболее популярными направлениями в этом сезоне стали Санкт-Петербург, Кострома, Мышкин, Казань, Тверь.

Екатерина Великая считала Тверь вторым по красоте городом после Санкт-Петербурга. Там располагается один из крупнейших речных портов в Центральном регионе. В историческом центре города можно найти много культурных достопримечательностей и интересных музеев, например Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Кострома располагается на реке Волге, это родина крестьянина Ивана Сусанина, здесь началась история династии Романовых. В городе находится много старинных архитектурных памятников. Кроме того, расположен развлекательный комплекс «Терем Снегурочки», а также множество храмов, история которых насчитывает несколько сотен лет.

Санкт-Петербург — город на берегу Финского залива и в устье реки Невы. Центральная его часть включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть барочные мосты, исторические достопримечательности и дворцы XVIII века.

Казань — центр Республики Татарстан, бывшая столица Казанского ханства. Город украшает множество мечетей, православных храмов, небоскребов, музеев, набережных и парков. Кроме того, это отличное место для гастрономического путешествия.

Мышкин — небольшой город в Ярославской области, в котором находится Музей мыши. Здесь можно посетить видовую набережную у реки Волги с круизным причалом. Местные жители называют город «застывшей стариной России», поскольку в нем сохранился дух русской провинции.