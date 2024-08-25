В Сочи открылись морские пляжи после непогоды

Сегодня в Сочи открылись пляжи, и уже ничего не напоминает о вчерашней непогоде, в чем убедилась корреспондент "РГ". С утра на центральной приморской набережной туристы прогуливаются вдоль моря, а пляж "Маяк" заполнен отдыхающими, которые загорают и плавают.

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"Вчера примерно с 16.00 мы закрылись из-за ливня, но сегодня работаем по фактической погоде, сейчас солнце", - рассказали сотрудники пляжа.

Добавим, что температура воздуха и морской воды составляет плюс 27 градусов.

Вода чистая и почти ровная, без волн, можно покататься даже на сапбордах.

"Погода восстановилась, поэтому сапборды выдаем в прокат без ограничений, несколько человек арендовали", - отметил работник серф-станции.

По словам гостей пляжа, сегодня отличная погода для отдыха около моря.

"Когда проснулись, выглянули в окно - дождя нет, значит, идем на пляж. В Сочи погода может быстро меняться, за отпуск нужно успеть получить ровный загар и искупаться в море", - поделилась мнением туристка из Архангельска Елена Богданова.

Конечно, многие обратили внимание на вчерашний прогноз синоптиков.

"Объявляли ливень, сильный ветер и шторм со смерчем, нам присылали СМС-сообщение от МЧС, накануне днем был недолгий, но мощный дождь, но быстро прекратился. Ничего страшного, переждали этот момент", - объяснила местная жительница Анастасия Киреева.

Напомним, накануне в Сочи и на федеральной территории "Сириус" были закрыты пляжи из-за ливня с ураганным ветром, который разбросал шезлонги с матрасами и солнцезащитные зонты. Однако серьезный ущерб пляжной инфраструктуре нанесен не был.