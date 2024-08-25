Куда поехать на велосипеде по России

Ваше лучшее велопутешествие с самым завораживающим видом уже ждёт.

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«Много ли среди вас любителей велопутешествий? Мне, например, всегда нравилось ездить по интересным местам на двух колёсах. Более того, с каждым годом это становится всё проще: и техника совершенствуется, и в инфраструктурном плане виден заметный прогресс. Собрал для вас несколько маршрутов по России, с которыми летний велосезон можно будет закрыть на максимально яркой ноте».

От Яхромы до Дубны, Московская область

В столице и области немало интересных веломаршрутов, однако я бы рекомендовал обратить внимание на амбициозный проект под названием «Вело1». Такое имя носит благоустроенная велодороджка, которая будет проходить через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, чтобы в итоге соединить Москву и Санкт-Петербург. Сейчас открыт первый участок протяжённостью 56 км – вдоль канала имени Москвы от Яхромы до Дубны. Маршрут отлично подойдёт тем, кто хочет попробовать себя в велотуризме, но при этом любит максимально комфортную езду и пока не готов преодолевать длинные дистанции.

Трасса начинается в городе Яхрома, до которого вместе с велосипедом можно добраться на электричке с Савёловского вокзала. Если у вас нет своей техники, на старте маршрута (а также в Дмитрове) работают велопрокаты. Даже на арендной технике передвигаться легко и приятно – сильных перепадов высот на велодорожке практически нет, к тому же по пути вам регулярно будут встречаться станции отдыха и кафе, где можно устроить привал.

«Вело1» – маршрут хоть и простой, но богатый на впечатления. Поездка вдоль воды успокаивает и настраивает на мечтательный лад, а когда доберётесь до Дмитрова, обязательно прогуляйтесь вокруг красивейшего, кажущегося миниатюрным Дмитровского кремля. Конечная точка маршрута – Дубна – тоже представляет несомненный туристический интерес. Чего стоят только панорамная переправа через канал, стрит-арт на улице Джелепова или памятник Б. М. Понтекорво и В. П. Джелепову (один из учёных, к слову, увековечен в бронзе рядом с велосипедом).

Побережье Ладоги, Ленинградская область и Карелия

Ещё один живописный и не очень экстремальный маршрут, открывающий перед путешественниками всю красоту Карелии. В первую очередь такое приключение должно понравиться тем, кто комфортно чувствует себя на автомобильных дорогах.

Расстояния здесь большие (потребуется проехать что-то около 170 км, при неспешном движении это 4-5 дней), однако это ни в коем случае не монотонная дорога. Начните свой путь в Приозёрске, не забыв заглянуть в крепость Корела и полюбоваться кирхой, которую построили ещё финны, а затем двигайтесь вдоль Ладоги на север. Дорога до следующего пункта – городка Лахденпохья – проходит в окружении поросших лесом скал и большой воды, так что недостатка в «открыточных» видах точно не будет. В Лахденпохье можно остановиться на ночь, благо в городе есть и гостиницы, и кафе с аутентичной местной кухней.

Далее – через пронизанную скандинавской эстетикой Сортавалу (обязательно посетите парк «Ваккосалми» с шикарными смотровыми площадками) до карельской жемчужины – горного парка «Рускеала» с известным на всю Россию мраморным каньоном.

Золотое кольцо, Владимирская и Ярославская области

Даже если вы уже были во Владимире, Суздале, Ростове и Ярославле, да и вообще изъездили Золотое кольцо вдоль и поперёк, во время путешествия на велосипеде давно знакомые маршруты начинают играть новыми красками. К тому же это отличная возможность переключиться с древних кремлёвских стен, церквей и краеведческих музеев на другие достопримечательности, скрытые от глаз вечно суетящихся туристов.

Все города Золотого кольца соединяются между собой трассами, вполне пригодными для передвижения на велосипеде, поэтому начинать поездку можно откуда угодно. Например, из Владимира, до которого удобно добираться на электричке из Москвы. Но обязательно включите в свой маршрут Суздаль! Город с размеренной провинциальной жизнью и спокойным трафиком буквально создан для прогулок на велосипеде, к тому же сейчас, когда первые деревья потихоньку начинают окрашиваться в жёлтый цвет, он особенно красив. Также советую проехать по Ростово-Суздальскому тракту, где на некоторых участках сохранились остатки древней мощёной дороги. Ну и колесить по набережной в Ярославле – куда же без этого?

От Бахчисарая до Севастополя, Крым

Море, горы, памятники древности и нетронутая человеком природа – всё это в избытке есть в Крыму. Сложнее другое: полуостров настолько самобытен и настолько хорошо подходит для велопутешествий, что выделить какой-то один маршрут будет крайне непросто.

Со своей стороны могу порекомендовать маршрут Бахчисарай – Севастополь. Не слишком короткий (успеете увидеть много), но и не «съедающий» весь отпуск – трассу длиной 125 км в неспешном ритме с остановками можно преодолеть за три дня.

Из Бахчисарая направляйтесь в сторону Качи-Кальона – крымского средневекового пещерного монастыря, одного из древнейших на полуострове. Культовое сооружение находится неподалёку от посёлка Баштановка. Тем, кто предусмотрительно возьмёт с собой бинокль, откроются захватывающие виды на горы Сюрень-Тау, Курбан-Кая и Пугу-Кая. Остановиться для ночлега можно чуть дальше – в посёлке Малом Садовом. Набравшись сил и двигаясь дальше через Залесье, вы сможете полюбоваться горным массивом Чардаклык. Если вы и ваша техника не боитесь «неудобных» неасфальтированных троп, то сделайте небольшой крюк и посетите местные гроты. Вам представится возможность пройти через сквозной грот в куполе Тешик-Коба (Дырявая пещера) и заглянуть в глаза «демону» в гроте Дзива-Коба (Пещера Демона).

Следующую большую остановку советую сделать в Чернолесье. Село по праву считается одним из красивейших мест Крыма. Сюда приезжают полюбоваться на горные дoлины с крутыми склонами, лесистые хребты и бегущие меж скал реки. Кроме того, здесь есть захоронения тавров и стоянки людей эпохи бронзы.

По Чуйскому тракту, Алтай

Алтай не просто так считается настоящим раем для велосипедистов. Во-первых, регион достаточно компактен – для того чтобы добраться от одной интересной локации до другой, не придётся неделю ехать через одинаковые леса. Во-вторых, благодаря особенностям ландшафта Алтай привлекает велотуристов всех мастей. Здесь можно неспешно колесить по хорошим дорогам через перевалы, месить грязь на бездорожье вдали от цивилизации, спускаться с гор на маунтинбайках или просто совершать поездки одного дня до ближайших достопримечательностей.

Ключевой транспортной артерией Алтая является Чуйский тракт. Дорога имеет прекрасное асфальтовое покрытие, однако это далеко не главное её преимущество. Гораздо важнее, что от Чуйского тракта до множества природных и историко-культурных достопримечательностей буквально рукой подать. Например, знаменитое Гейзерное озеро расположено всего в 500 метрах от трассы, петроглифы урочища Калбак-Таш – в 100 метрах, Денисова пещера, являющаяся уникальным археологическим памятником Алтая, – в 80 метрах. А до Алтайского Марса – таинственных цветных гор, где каждый камень кажется попавшим на Землю из космоса, – от Чуйского тракта ехать всего 7 км по неплохой грунтовке.