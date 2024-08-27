В Сочи сняли ограничения на купание на пляжах

Пляжи на территории Сочи открыли для купания в связи с улучшением погодных условий и завершением действия штормового предупреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Действие штормового предупреждения завершено, погода наладилась, ограничений для купания нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на некоторых пляжах продолжается уборка после непогоды, их откроют для купания по завершении работ.

Штормовое предупреждение действовало в Сочи с 23 по 26 августа. В результате ливня, прошедшего в ночь с понедельника на вторник, произошло подтопление участка федеральной трассы Джубга - Сочи, к настоящему времени вода сошла. Кроме того, сель сошел на дорогу, ведущую к селу Красная Воля в Сочи. Объем грунта с камнями и поваленными деревьями составил 100 куб. м, дорогу расчищают. По состоянию на утро вторника осадки в Сочи прекратились.