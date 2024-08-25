Какие необычные сыры изготавливают в столице

Московская агломерация возглавила федеральный топ-10 по количеству фермеров, которые занимаются изготовлением сыров. Какую продукцию предлагают аграрии, выясняла «Вечерняя Москва».

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В столичном Департаменте торговли и услуг говорят, что за прошедшие десять лет Москва серьезно нарастила долю отечественной продукции. Касалось это и сыров, которые раньше везли из европейских и других стран.

— Мы сами изготавливаем и продаем на московских ярмарках сливочные сыры, — говорит фермер Андрей Евстегнеев. — Речь идет о сырах из коровьего, овечьего и козьего молока.

По цене такая продукция вполне доступна — от тысячи рублей за килограмм. Многие фермеры стремятся сделать продукт узнаваемым, запоминающимся и для этого добавляют в сыр грибы, томаты и даже лаванду.

С остринкой

Сыры делают и из козьего молока. Сыр Гельбара — острый, выдержанный не менее десяти месяцев. Фермеры иногда называют его «царем сыров». Цена царственной особы — 850 рублей за 300 граммов.

Необычный вкус

Сыр сорта «Гауда» знаком потребителю. Сливочный вкус московские сыровары решили дополнить лавандой. Получилось необычное сочетание по цене 1900 рублей за килограмм. Созревает такая головка в среднем год.

А на десерт...

Сыр теперь можно купить даже в виде конфет. В их основе — шоколад, сыр, специи и фрукты. Цена четырех конфет начинается от 561 рубля.

Пикантная штучка

«Белпер Кнолле» — сырные шарики в специях. Рецепт разрабатывали в Швейцарии, теперь образцы изготавливают и наши фермеры. Консистенция этого сыра меняется в течение периода его созревания. В первый месяц — это полумягкий сыр, который можно намазать на хлеб, а через год — твердый. Когда сыр твердый, его нарезают стружкой специальным ножом либо разламывают на маленькие кусочки, как пармезан. Цена за один такой пикантный шарик весом 90 граммов — 160 рублей.

С цитрусовыми нотками

Сыр «Евпатий Коловрат» производят из нежирного цельного коровьего молока. Срок созревания от месяца до двух лет. Молодой сыр — с натуральной корочкой бледно-желтого цвета, с легким белым налетом и ломким белым сырным тестом. Вкус у этого сыра свежий, с кислинкой, соленый. Он обладает привкусом трав и оставляет в послевкусии цитрусовые, лимонные нотки. Обойдется килограмм сыра в 3800 рублей.

Родственник моцареллы

Буррата — свежий сливочный сыр, похожий на моцареллу. Выглядит он как небольшой мешочек. Необычная форма получается после того, как коровье молоко створаживают, выделяют сырную массу и заворачивают в мешочек. При этом жирность бурраты превышает 30 процентов. Внутрь обязательно добавляют сливки. Если раньше такой деликатес предлагали в Италии и других европейских странах, то сейчас с успехом делают в Подмосковье. Цена 150-граммового шарика — 290 рублей.

Нотки черного трюфеля

В основе сыра «Вегельсберг» — пастеризованное коровье молоко с добавлением черного трюфеля. Изготавливается в Москве, стоит 1700 рублей за килограмм. Есть варианты такого сыра с базиликом и чесноком, с белыми грибами, с томатом и луком, с чили.

И даже можжевельник

Качотта производится как в классическом варианте, так и с добавками, такими как: черный перец, пажитник, можжевельник, оливки, травы. Качотта имеет мягкий вкус. Созревает довольно быстро. Сыр отлично плавится и может быть использован при приготовлении различных блюд. В среднем цена одного кило начинается от 1800 рублей.

Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ:

— Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире.

Устойчивая динамика развития характерна как для агропромышленного комплекса в целом, так и для отдельных его отраслей.

ЭКСКУРСИИ

На ферме в подмосковной деревне Головково-Марьино разводят коз англо-нубийской и зааненской пород и производят сыры только из их молока: мягкие, твердые, в белой плесени, в золе и другие. Для сыров с длительным сроком созревания на ферме есть пещера. Посетители наблюдают за процессом работы сыроваренного цеха и в конце экскурсии дегустируют сыр с молоком и свежеиспеченным хлебом.В деревне Дубровское можно выбрать разные экскурсии: поучаствовать в утренней дойке или провести вечер при свечах. Много программ для детей. Классическая экскурсия включает наблюдение за процессом приготовления сыра, посещение коровника и мини-фермы, где можно сфотографироваться с коровами, кроликами, телятами, фазанами и козой по кличке Меркель.Экоранчо в деревне Алексеевка Московской области приглашает не просто приехать за сыром, а пожить в экоотеле на деревьях на высоте от 2,5 до 7 метров. Среди развлечений рыбалка, прогулки верхом, пикники.