В Анапе запретили использовать в море надувные матрасы и катамараны
Запрет на использование надувных плавсредств ввели на пляжах Анапы 25 августа, предупреждает пресс-служба мэрии курорта.
— В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено! — говорится в сообщении.
Жителей и гостей Анапы просят не рисковать и соблюдать меры безопасности.
Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре. У берегов Анапы могут наблюдаться смерчи.