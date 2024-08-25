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В Анапе запретили использовать в море надувные матрасы и катамараны

Запрет на использование надувных плавсредств ввели на пляжах Анапы 25 августа, предупреждает пресс-служба мэрии курорта.

В Анапе запретили использовать в море надувные матрасы и катамараны
© Кубань-Информ

— В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено! — говорится в сообщении.

Жителей и гостей Анапы просят не рисковать и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре. У берегов Анапы могут наблюдаться смерчи.

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