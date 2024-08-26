Новосибирск вошел в топ городов для туристов с собаками

Новосибирск признан городом с выгодными предложениями для размещения в отеле с собакой. Туристов, которые не мыслят путешествия без своих питомцев, ждут демократичные цены и хорошие условия.

Россияне стали чаще брать с собой в отпуск собак – результат исследования опубликовала «Газета.Ru». Участниками опроса стали почти 2000 автовладельцев по всей стране, у которых дома живут собаки и кошки. Большинство россиян призналось, что не расстаются со своими питомцами даже в отпуске. Чаще всего туристы возят своих любимцев на авто, причем, собаки иногда путешествуют рядом с водителем.

В этом году заметно вырос спрос на бронирование отелей и апартаментов, куда можно заселиться с животными. В списке лидеров в этом направлении Волгоградская, Тверская, Ярославская области, Республика Татарстан и Карелия. Как правило, путешественники с собаками планируют поездку за 21 день.

Средняя стоимость одной ночи в отеле с собакой, по данным исследования, составляет 7660 рублей. Городами с самыми выгодными предложениями для размещения с питомцами стали Новосибирск и Волгоград – здесь придется заплатить в среднем 5700 рублей. Доступные цены зафиксированы также в Ярославской и Владимировской областях – 6100 и 7000 соответственно.

Заселиться с питомцем администрация гостиницы позволит только при наличии ветеринарных документов установленного образца, как правило, это ветпаспорт с отметками о всех прививках. Кроме этого, хозяину собаки придется заранее рассказать администрации отеля о породе и размерах животного, а также ознакомиться с правилами проживания гостей с домашними животными.