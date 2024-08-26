Приморский край стал лидером по числу посетителей в санаториях

В Приморье за полгода (с января по июнь 2024 года) отдохнули 20 тысяч человек. В лидерах также Забайкальский и Хабаровский края, Сахалинская область.

Санаторно-курортные учреждения в Амурской области приняли более 5 тысяч человек. Такие данные приводят Вести Амурская область со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.

Отмечается, что в целом по ДФО растет популярность курортов. Показатель увеличился на 15% п по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего дальневосточники едут улучшить работу сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и органов дыхания.

Напомним, хабаровский санаторий «Уссури» планируют обновить за 9,5 млрд рублей по концессии. работы проведут в рамках реализации комплексного плана развития Хабаровской агломерации. Ожидается, что обновленный санаторий начнет работу в 2028 году.