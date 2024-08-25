Топ-5 грибных мест Подмосковья

Уже на следующей неделе начнется сентябрь, а осень — идеальное время для сбора грибов. Свежий воздух, шелест листьев под ногами — что может быть лучше для небольшого отдыха от будничных проблем и городской суеты? «Мослента» вместе с «Яндекс Путешествиями» подготовила подборку лучших мест для тихой охоты в Московской области. Эти локации порадуют как новичков, так и опытных грибников. Каждая из них обещает любителям природы не только богатый улов, но и возможность по-настоящему отдохнуть на свежем воздухе.

Грибное Одинцово

Одинцовский район — настоящая находка для грибников. Расположенный всего в нескольких десятках километров от Москвы, он предлагает богатый выбор грибных мест. Живописные леса вокруг Звенигорода, Лукино и Больших Вязем — излюбленные территории для тихой охоты. Приезжают сюда грибники со всего Подмосковья.

Какие грибы можно собрать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички и сыроежки.

Как добраться: самый удобный способ — электричка с Белорусского вокзала до Звенигорода. Час в пути — и вы на месте. Стоимость билета — от 150 рублей. Также курсируют автобусы от станций метро «Парк Победы» и «Кунцевская».

Где остановиться: ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 2000 рублей. Также есть возможность остановиться в доме отдыха — цены начинаются от 3500 рублей за сутки.

© Фото: Кирилл Пономарев / Лента.ру

Истринское грибное царство

Истринский район — еще одна жемчужина Подмосковья для любителей грибов. Расположенный на северо-западе области, он славится не только своими лесами и водоемами, но и богатым культурным наследием. Здесь находится знаменитое Ново-Иерусалимское монастырское подворье, а грибные места раскинулись вокруг Дедовска, Снегирей и Павловской Слободы.

Какие грибы можно собрать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята, маслята, лисички и сыроежки.

Как добраться: электричка с Рижского вокзала довезет вас до Дедовска примерно за час. Стоимость билета — от 120 рублей. Также есть автобусные маршруты от станций метро «Тушинская» и «Пятницкое шоссе».

Где остановиться: ночь в трехзвездочном отеле стоит от 2000 рублей. Для любителей более уединенного отдыха есть варианты размещения в домах отдыха — также от 2000 рублей за сутки.

© Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Грибные тропы Серпуховского района

Серпуховский район, расположенный на юге Московской области, — это не только богатые грибами леса, но и край с богатейшей историей. Окрестности Серпухова, Тарусы и Протвино изобилуют грибными местами, где каждый найдет что-то по душе.

Какие грибы можно собрать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички и сыроежки.

Как добраться: электричка с Курского вокзала доставит вас в Серпухов за полтора часа. Стоимость билета — от 200 рублей. Альтернативный вариант — автобусы, отправляющиеся от станций метро «Южная» и «Домодедовская».

Где остановиться: ночь в местном отеле обойдется в сумму от 2600 рублей. Остановиться в доме отдыха можно от 6600 рублей за сутки.

© Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Грибы на берегах озер Шатурского района

Шатурский район, расположенный на востоке Подмосковья, — настоящая находка для любителей нетронутой природы. Обширные леса и болота этого края создают идеальные условия для роста разнообразных грибов. Особенно популярны окрестности озер Святое и Белое, а также леса вблизи поселков Туголесский Бор и Бакшеево.

Какие грибы можно собрать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички, опята и сыроежки.

Как добраться: электричка с Казанского вокзала довезет вас до Шатуры за два часа. Цена билета — от 250 рублей. Также можно сесть на автобус от станции метро «Выхино».

Где остановиться: ночь в трехзвездочном отеле будет стоить от 3600 рублей на двоих.

© Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Леса Дмитровского района

Дмитровский район, раскинувшийся на северо-востоке Московской области, славится живописной природой. Леса вокруг Яхромы, Дмитрова и Икши привлекают грибников и любителей красивых пейзажей.

Какие грибы можно собрать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, лисички и сыроежки.

Как добраться: электричка с Савеловского вокзала идет до Дмитрова полтора часа. Стоимость билета — от 180 рублей. Также курсируют автобусы от станций метро «Алтуфьево» и «Тимирязевская».

Где остановиться: в Дмитровском районе много отелей и баз отдыха. Ночь в местном трехзвездочном отеле стоит от 4500 рублей для двоих. Также можно выбрать дом отдыха — он будет стоить от 2000 рублей за сутки.